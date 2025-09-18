Incendio in centro città: dettagli su feriti e cause

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 – Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in un edificio residenziale situato in via Roma, nel centro della città.
Le prime informazioni indicano che cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza in ospedale.
Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 13:45. Sul posto, i nostri inviati confermano che le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo molti residenti ad evacuare. Un testimone oculare ha dichiarato: “Ho sentito un forte rumore e poi ho visto il fumo nero uscire dalle finestre”.
Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, ma le indagini sono in corso. Il sindaco ha affermato: “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini”.
Timeline degli eventi:
- 13:45– Allerta incendio
- 14:00– Intervento dei vigili del fuoco
- 14:15– Evacuazione degli edifici circostanti
- 14:30– Aggiornamento sui feriti
Rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa breaking news.