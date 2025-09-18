Incendio in centro città: dettagli su feriti e cause

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 – Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in un edificio residenziale situato in via Roma, nel centro della città.

Le prime informazioni indicano che cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza in ospedale.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 13:45. Sul posto, i nostri inviati confermano che le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo molti residenti ad evacuare. Un testimone oculare ha dichiarato: “Ho sentito un forte rumore e poi ho visto il fumo nero uscire dalle finestre”.

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, ma le indagini sono in corso. Il sindaco ha affermato: “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Timeline degli eventi:

13:45 – Allerta incendio

– Allerta incendio 14:00 – Intervento dei vigili del fuoco

– Intervento dei vigili del fuoco 14:15 – Evacuazione degli edifici circostanti

– Evacuazione degli edifici circostanti 14:30– Aggiornamento sui feriti

Rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa breaking news.