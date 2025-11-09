Incendio in centro città provoca feriti e evacuazioni

Milano, 9 novembre 2025 – Un violento incendio ha colpito un edificio nel centro di Milano, provocando il ferimento di due persone.

L’evento è avvenuto intorno alle 14:30 in via Roma.

Testimoni oculari riferiscono di aver visto fiamme alte diversi metri e un fumo denso che si propagava nell’aria. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, evacuando i residenti e bloccando le strade circostanti per garantire la sicurezza.

Sul posto confermiamo che i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo dopo circa due ore. Le due persone ferite sono state trasportate all’ospedale, ma le loro condizioni non sembrano gravi.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. “Stiamo lavorando per capire cosa sia successo”, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.