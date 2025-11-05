Incendio in un’industria chimica a Milano provoca evacuazioni e allerta massima

Milano – Un incendio è scoppiato questa mattina in un’industria chimica situata nella zona nord di Milano, provocando l’evacuazione immediata di circa 500 persone nelle vicinanze.

Le fiamme, visibili a chilometri di distanza, hanno allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti tempestivamente per domare il rogo.

I fatti

Le squadre di emergenza stanno lavorando senza sosta per contenere l’incendio e prevenire possibili esplosioni. Secondo fonti ufficiali, non ci sarebbero stati feriti, ma le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza pubblica.

Possibili cause

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e sono oggetto di indagine. Si prevede che le autorità locali forniscano ulteriori aggiornamenti nei prossimi minuti.