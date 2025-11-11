Inchiesta chiusa: Rivelazioni sulla Truffa del DT Coin e il Mondo delle Criptovalute

L’inchiesta condotta dalla Procura di Spoleto ha portato alla luce una delle più rilevanti truffe legate alle criptovalute in Italia, riguardante il token digitale denominato DT Coin.

Questa truffa, protrattasi per quattro anni, ha ingannato più di 30 mila investitori, promettendo rendimenti garantiti che si sono rivelati un’illusione.

I fatti

Secondo le indagini, il DT Coin era pubblicizzato come un token innovativo, supportato inizialmente da diamanti e successivamente dal mercato dei Big Data, promettendo guadagni compresi tra il 5% e il 12% a seconda dell’investimento. Tuttavia, gli inquirenti hanno accertato che queste promesse non avevano alcun fondamento reale.

La rete di inganni

Il fulcro dell’inchiesta ha rivelato un complesso sistema di società, attive in Italia, Inghilterra e Malta, che ha creato un vero e proprio ecosistema virtuale per promuovere il DT Coin. Nonostante l’apparente solidità del progetto, gli investitori non sono mai riusciti a riconvertire i loro token in denaro, perdendo così l’intero capitale investito.

Le accuse e le indagini

La Procura di Spoleto ha formalizzato le accuse nei confronti di venticinque persone, tra cui un informatico romano, considerato il principale artefice del raggiro. Le accuse includono truffa, abusivismo finanziario, autoriciclaggio e appropriazione indebita. Il procuratore capo, Claudio Cicchella, ha coordinato le indagini, supportate da unità specializzate della polizia valutaria e della Guardia di Finanza.

Il destino dei fondi raccolti

Le indagini hanno dimostrato che i fondi raccolti dagli investitori non sono stati utilizzati per sostenere il valore del DT Coin, ma sono finiti sui conti di soci e dirigenti, investiti in beni di lusso come auto, moto, imbarcazioni e proprietà immobiliari. Questo ha alimentato un classico schema piramidale, dove i guadagni di pochi hanno comportato le perdite di molti.

Implicazioni legali e futuro del caso

La chiusura dell’inchiesta rappresenta un passo cruciale nel processo legale, ma non implica una condanna automatica. La responsabilità penale dei coinvolti sarà accertata in sede processuale, rispettando il principio di presunzione di innocenza. Gli investitori truffati, ora in attesa di giustizia, si trovano a dover affrontare le conseguenze di un investimento che si è rivelato un vero e proprio miraggio.