Incidente fatale in centro: un morto e due feriti

Un incidente stradale mortale si è verificato oggi alle ore 14:30 in via Roma, nel centro della città.

Secondo le prime informazioni, un’auto ha investito un pedone, causando gravi ferite.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e hanno confermato la morte del pedone, un uomo di 35 anni. Due passeggeri dell’auto sono stati trasportati in ospedale con ferite non gravi.

“Stiamo ancora indagando sulle cause dell’incidente”, ha dichiarato il portavoce della polizia. AGGIORNAMENTO ORE 15:00: la zona è stata chiusa al traffico per consentire le indagini.

Il conducente dell’auto è stato sottoposto a test per l’alcol e le sostanze. Sul posto confermiamo che ci sono stati numerosi testimoni oculari.

Background: Questo è il secondo incidente mortale in meno di un mese in questa area. Le autorità locali hanno promesso di intensificare i controlli per garantire la sicurezza stradale.