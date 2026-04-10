Incontri su contraffazione e tutela del Made in Italy a Torino

La Guardia di Finanza organizza una serie di iniziative a Torino volte a illustrare il proprio ruolo nella difesa del mercato e nella lotta alla contraffazione.

L’azione si svolge dal venerdì 10 aprile 2026 al giovedì 16 aprile 2026 e si rivolge soprattutto agli studenti delle scuole secondarie e agli operatori economici locali. Nel corso della settimana verranno allestiti punti informativi e visite durante le quali sarà possibile conoscere le attività operative e i risultati ottenuti, con esposizione di merce sequestrata e materiali divulgativi.

L’evento si terrà a Torino, in Corso IV Novembre, 40 (CAP 10136), nella provincia di Torino, regione Piemonte. L’iniziativa intende creare un ponte tra istituzioni e comunità locale, favorendo un confronto diretto con le imprese e con i più giovani per aumentare la consapevolezza sui danni economici e reputazionali del falso. Sarà un’occasione per conoscere strumenti operativi e informatici usati per il contrasto alle frodi commerciali.

Obiettivi e destinatari dell’iniziativa

Il primo obiettivo è informare gli studenti sui rischi legati all’acquisto e alla circolazione di prodotti contraffatti: si spiega come la contraffazione danneggi consumatori e imprese sane, compromettendo la qualità e la sicurezza. Un secondo scopo è dialogare con gli imprenditori locali per illustrare pratiche di tutela della proprietà industriale e strumenti di prevenzione. A livello comunicativo si punta a promuovere una cultura della legalità economica, facendo comprendere che la protezione del Made in Italy è anche una difesa dell’occupazione e dell’innovazione.

Pubblico scolastico: formazione e responsabilizzazione

Per gli studenti sono previste lezioni e incontri interattivi in cui verranno affrontati concetti base come la proprietà industriale e i meccanismi di falsificazione. Attraverso esempi concreti e la visione di merce sequestrata i partecipanti potranno riconoscere segnali di allarme e capire perché è importante acquistare prodotti certificati. L’approccio educativo enfatizzerà il ruolo responsabile del consumatore e la necessità di difendere il valore dei marchi autentici.

Strumenti presentati e cooperazione con le imprese

Durante gli appuntamenti con l’imprenditoria locale saranno illustrate piattaforme e procedure operative che facilitano il contrasto al falso. Tra queste spiccano il Sistema Informativo Anticontraffazione e il sistema di allerta rapido Safety Gate. Il primo offre funzioni di monitoraggio e segnalazione, mentre il secondo consente uno scambio tempestivo di informazioni a tutela dei consumatori. La presentazione punta a mostrare come le tecnologie e la collaborazione istituzionale possano rafforzare la protezione del mercato.

Confronto operativo e prevenzione

Il confronto con le aziende servirà a valutare criticità specifiche del territorio e a proporre percorsi condivisi di prevenzione, come la verifica delle filiere e l’adozione di strumenti digitali per tracciare l’origine dei prodotti. Verranno inoltre discusse le modalità per segnalare casi sospetti alle autorità competenti e per partecipare alle reti di allerta che rendono più efficace l’azione contro la distribuzione del falso.

Stand informativo e mostra della merce sequestrata

All’interno della manifestazione sarà presente un punto informativo aperto al pubblico dove gli operatori della Guardia di Finanza illustreranno le attività di contrasto al falso Made in Italy. Saranno esposti esempi di merce sequestrata per rendere immediato il concetto di danno economico e sanitario legato ai prodotti non conformi. Questo spazio è pensato per favorire il dialogo con i cittadini e offrire strumenti pratici di tutela, come consigli per riconoscere segnali di contraffazione.

In sintesi, l’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per rafforzare la cultura della legalità economica sul territorio di Torino e per fornire a studenti e imprenditori strumenti pratici e informativi. La partecipazione alla settimana promossa dalla Guardia di Finanza favorisce la conoscenza di sistemi come il Sistema Informativo Anticontraffazione e il Safety Gate, contribuendo così a preservare la qualità del mercato e a tutelare il valore del Made in Italy.