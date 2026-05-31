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31 Maggio 2026

Inflazione e politica: come le scelte governative alimentano il rincaro

Un'analisi chiara delle ragioni politiche dietro l'inflazione recente: tariffe, tensioni sul petrolio, autonomia della banca centrale, spesa pubblica e mercato del lavoro spiegati con proposte concrete per riportare i prezzi sotto controllo

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Inflazione e politica: come le scelte governative alimentano il rincaro

Il tema dell’inflazione è tornato a occupare l’agenda pubblica e i giornali, e la discussione si concentra sempre più sulle responsabilità delle scelte politiche. Il 31 maggio 2026 il dibattito si è intensificato dopo dati che mostrano un’accelerazione dei prezzi e segnali di perdita di potere d’acquisto per i lavoratori. Questo articolo ricompone le cause principali, valuta l’impatto delle misure adottate dall’amministrazione e propone interventi che potrebbero contribuire a contenere l’aumento dei prezzi.

Le leve internazionali che spingono i prezzi

La politica commerciale e le tensioni geopolitiche hanno effetti diretti sui costi per famiglie e imprese. Le tariffe introdotte nel 2026 hanno aumentato il prezzo delle importazioni e dei beni sostitutivi prodotti internamente: stime indicano che circa il 90% dell’onere è ricaduto su imprese e consumatori statunitensi, con un contributo stimato di circa 0,7 punti percentuali all’indice dei prezzi al consumo (CPI) entro settembre 2026. In questo contesto, una revoca o una riduzione delle tariffe sarebbe una misura immediata per alleggerire la pressione sui prezzi al consumo.

Il ruolo dei conflitti e del petrolio

Le ostilità nel Golfo e la chiusura temporanea di rotte strategiche come lo Stretto di Hormuz hanno provocato shock energetici significativi. L’aumento dei prezzi di benzina e combustibili ha inciso pesantemente sull’energia, settore che ha registrato incrementi a doppia cifra nell’ultimo anno. Questi shock non si limitano al carburante: si ripercuotono sui costi di trasporto, produzione e, in ultima istanza, sui prezzi finali. Moderare i conflitti e ripristinare canali energetici stabili è quindi cruciale per ridurre l’instabilità dei prezzi.

Politica monetaria e indipendenza della banca centrale

La leva più nota per combattere l’inflazione è la politica monetaria, esercitata principalmente tramite il controllo dei tassi d’interesse e la credibilità della banca centrale. Quando l’istituzione perde autonomia o è percepita come soggetta a pressioni politiche, si rischia una perdita di fiducia che può tradursi in aspettative inflazionistiche più elevate. Negli ultimi mesi la leadership della Fed è stata al centro di polemiche: la continuità di funzionari indipendenti è stata definita essenziale per mantenere una politica credibile e contenere le aspettative di inflazione.

Segnali e rischi di un cambiamento

Una maggiore pressione politica per abbassare i tassi a breve termine potrebbe dare sollievo immediato, ma al costo di alimentare ancora i prezzi nel medio termine e di dover poi ricorrere a misure più restrittive con un impatto maggiore su produzione e occupazione. Per questo motivo, la tutela dell’indipendenza della banca centrale resta una priorità per chi vuole una disinflazione sostenibile.

Spesa pubblica, guerra e politica fiscale

La combinazione di tagli fiscali insieme a incrementi significativi della spesa pubblica è intrinsecamente inflazionistica quando la domanda cresce oltre la capacità produttiva. Le operazioni militari e le tensioni internazionali comportano costi elevati: alcune stime indicano che il conflitto in corso potrebbe comportare spese miliardarie che aggravano il quadro fiscale. Se il finanziamento di tali spese passa attraverso il ricorso al debito o alla monetizzazione, la pressione sui prezzi può aumentare ulteriormente.

Mercato del lavoro e immigrazione

Un altro fattore rilevante è la dinamica dell’offerta di lavoro. La crescita della forza lavoro si è arrestata, e in settori come l’edilizia gli immigrati rappresentano una quota significativa della manodopera (circa il 32,5%). Politiche restrittive sull’immigrazione hanno quindi contribuito a una carenza di lavoratori che ha spinto i costi della costruzione e dell’abitazione verso l’alto. Rivedere la politica migratoria per allinearla alle esigenze del mercato del lavoro può contribuire a ridurre i costi in settori chiave come edilizia, agricoltura e servizi sanitari.

Proposte per una strategia di disinflazione

Per affrontare l’affordability crisis servono misure coordinate: liberalizzare le tariffe, ridurre le tensioni energetiche e militari, riaffermare l’indipendenza della Fed, orientare la politica fiscale verso la sostenibilità e riformare la politica migratoria per colmare i gap occupazionali. Questo pacchetto non contiene soluzioni istantanee, ma mira a ricostruire le condizioni per una disinflazione stabile e di lungo periodo senza sacrificare la crescita e l’occupazione.

In vista delle elezioni e del confronto politico, un programma chiaro e dettagliato su questi punti può essere credibile per gli elettori preoccupati dall’aumento dei prezzi: meno tariffe, energia rinnovabile e accessibile, una banca centrale autorevole, finanze pubbliche sostenibili e una politica migratoria funzionale al mercato del lavoro sono le direttrici che possono far calare l’inflazione nel tempo.

Autore

Edoardo Marchesi

Edoardo Marchesi, voce delle notizie di Palermo, ricorda la notte in cui seguì il corteo in via Maqueda e decise di chiedere carte e nomi: da allora predilige verifiche sul campo. In redazione guida l’agenda delle emergenze e custodisce una collezione di vecchie mappe della città.

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