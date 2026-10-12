Trimestrali bancarie, inflazione USA e due BTP Valore: la combo che potrebbe muovere i mercati.

La settimana che ha avuto inizio il 12 ottobre si presenta come un vero crocevia per gli operatori di mercato: trimestrali delle grandi banche statunitensi, dati sull’inflazione che precedono la riunione della Fed e il lancio di due nuovi BTP Valore con lo stesso rendimento. In un contesto di volatilità sui rendimenti dei titoli di Stato e di prezzi energetici in salita, le informazioni di questi giorni potrebbero definire la direzione dei mercati per le prossime settimane.

Risultati bancari USA, IA e prospettive della Fed

Il ciclo autunnale dei risultati inizia con i giganti finanziari americani – JP MorganGoldman SachsBank of America e Morgan Stanley. I loro bilanci forniscono un termometro preciso dell’attività economica: consumi delle famiglie, credito alle imprese e salute del settore immobiliare. Gli analisti scruteranno in particolare il rapporto tra utile netto e crescita dei crediti perché una dinamica positiva può ridurre le preoccupazioni su una possibile stretta creditizia.

Parallelamente, i risultati di ASML e TSMC sono al centro dell’attenzione, poiché indicano se la corsa dell’intelligenza artificiale sta mantenendo il ritmo. I mercati attendono dati su volume di produzione, ordini di chip avanzati e margini operativi: segnali positivi potrebbero sostenere le valutazioni dei titoli tecnologici, mentre un rallentamento potrebbe far emergere dubbi sul futuro della spesa corporativa in IA.

Europa in tumulto: l’impatto dei rendimenti e i due BTP Valore

Le borse europee hanno chiuso l’ottava settimana in rosso, spinte dal rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato. Il FTSE MIB è sceso del 4,1 %, trascinato dal calo dei titoli bancari, mentre il DAX e il FTSE 100 hanno registrato perdite intorno al 1,3 %. L’aumento dei rendimenti rende più costoso il finanziamento per le banche, che detengono ingenti portafogli di obbligazioni sovrane;

Venerdì 16 ottobre il Tesoro ha annunciato la collocazione di due nuovi BTP Valore uno con cedole trimestrali e l’altro con unica cedola a scadenza. Il Ministero ha precisato che, nonostante la diversa frequenza di pagamento, il rendimento finanziario è calcolato come identico per entrambi i titoli. Per gli investitori, la scelta dipenderà dalla preferenza di flusso di cassa: chi desidera liquidità periodica potrà optare per le cedole trimestrali, mentre chi punta a una sola scadenza potrà privilegiare l’altra emissione.

Asia, materie prime e spread tra BTP e Bund

Nel Pacifico, la settimana è iniziata con mercati a ritmo più lento a causa della chiusura di Tokyo per la Giornata dello Sport. La Seoul ha registrato un calo del 3,65 %, in parte per il ribasso dei titoli di semiconduttori come LG, Samsung e SK Hynix. Al contrario, Sydney ha guadagnato lo 0,76 % grazie al sostegno dei settori bancari locali.

Il movimento dei prezzi energetici è stato significativo: il Brent è aumentato del 2 %, il WTI del 0,9 % e il gas di Amsterdam del 6,4 %. Questi rialzi mantengono alta la pressione inflazionistica a livello globale e potrebbero accelerare ulteriori aumenti dei tassi da parte delle banche centrali. Sul fronte obbligazionario, lo spread tra BTP e Bund è sceso a 107,6 punti, mentre i rendimenti italiani si sono ridotti di 2 punti base al 4,55 %. Tali variazioni indicano una leggera alleviata tensione sui mercati sovrani, ma la vigilanza resta alta finché le condizioni geopolitiche in Medio Oriente rimangono incerti.