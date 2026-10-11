Scopri come inflazione e spread sovrano influenzano i prezzi dei bond e impara a usare duration e convexity per gestire il rischio tasso con strategie chiare.

Inflazionespread e prezzi delle obbligazioni sono legati da meccanismi prevedibili: quando i rendimenti richiesti dal mercato salgono, i prezzi dei bond scendono, e viceversa. L’inflazione erode il potere d’acquisto dei flussi futuri, mentre lo spread riflette il premio per il rischio di credito e di Paese. Capire queste relazioni aiuta a leggere il comportamento dei titoli a tasso fisso e a orientare le scelte di portafoglio lungo le varie scadenze.

La rilevanza è pratica: piccoli movimenti dei rendimenti possono generare oscillazioni importanti nei prezzi, soprattutto sui bond con duration elevata. Questo articolo presenta un quadro sistematico: prima le connessioni tra inflazione, rendimenti reali e prezzo; poi il ruolo dello spread sovrano quindi gli strumenti di misura come duration DV01 e convexity infine, strategie per gestire il rischio tasso e criteri per confrontare governativi e corporate.

Inflazione, rendimenti reali e prezzi dei bond

L’inflazione influenza i rendimenti nominali perché gli investitori chiedono un premio inflattivo per compensare l’erosione dei pagamenti futuri. A parità di altre condizioni, un aumento delle aspettative d’inflazione spinge in alto i rendimenti richiesti e riduce i prezzi. La chiave è distinguere tra rendimento reale e nominale: il primo misura il guadagno al netto dell’inflazione, il secondo incorpora il premio atteso contro la perdita di potere d’acquisto. Strumenti come i bond indicizzati all’inflazione aiutano a separare queste componenti, ma ogni portafoglio, anche in bond nominali, sconta la dinamica dei prezzi al consumo.

Spread sovrano e premio per il rischio

Lo spread sovrano è la differenza di rendimento tra i titoli di uno Stato e un benchmark percepito come più sicuro. Esso incorpora rischi di creditoliquidità e fattori istituzionali. Un allargamento dello spread, a parità di tasso privo di rischio, fa scendere i prezzi dei bond dello Stato interessato. Più lunga è la scadenza maggiore è la sensibilità del prezzo a questi movimenti. Spread e inflazione possono muoversi in modo indipendente: pressioni inflattive possono convivere con spread stabili, così come shock di fiducia possono allargare lo spread anche con inflazione moderata.

Duration, DV01 e convexity: esempi numerici

La duration modificata approssima la variazione percentuale di prezzo a fronte di un piccolo spostamento del rendimento. Un bond con duration 7 perderà circa il 7% se il rendimento sale di 100 punti base. La DV01 misura la variazione in prezzo per 1 punto base; ad esempio, una DV01 di 0,08 indica che un aumento di 1 pb riduce il prezzo di 0,08 per 100 di valore nominale. La convexity corregge l’errore dell’approssimazione lineare: titoli con alta convexity perdono meno quando i rendimenti salgono e guadagnano di più quando scendono, a parità di duration.

Esempio classico: un decennale con duration 8 e convexity 90, per un rialzo di 50 pb, ha variazione stimata circa -8% × 0,5 + 0,5 × 0,5 × 90 × (0,01)^2 ≈ -4,0% + 0,225% = -3,775%. Un quinquennale con duration 4 e convexity 25, sullo stesso shock, perde circa -2,0% + 0,031% = -1,969%. L’esempio mostra come la parte lunga della curva amplifichi le oscillazioni, ma anche come la convexity attenui la perdita rispetto alla stima puramente lineare.

Strategie per gestire il rischio tasso

La prima linea di difesa è l’allineamento della duration agli obiettivi. Una ladder (scadenze scalettate) riduce l’esposizione a grandi movimenti dei tassi distribuendo i rimborsi nel tempo. Un approccio barbell combina titoli a breve (bassa duration, alta liquidità) con titoli a lungo (alta convexity) per bilanciare rischio e potenziale. La gestione tattica può usare futures e interest rate swap per coprire parte della duration, mentre titoli indicizzati all’inflazione aiutano a mitigare il rischio di sorpresa inflattiva sul potere d’acquisto dei flussi.

La definizione di budget di rischio chiarisce quanta perdita temporanea è accettabile per un dato shock di rendimento (per esempio, +100 pb). Calcolare DV01 e key rate duration per punti specifici della curva permette coperture più precise rispetto alla sola duration totale. In presenza di spread sovrani volatili, si può preferire una duration più breve su emittenti rischiosi e una durata maggiore su emittenti di alta qualità, sfruttando la convexity laddove il premio di rischio sia adeguato.

Valutare bond governativi vs corporate

I governativi sono esposti a rischio tasso e di spread sovrano mentre i corporate aggiungono il rischio di credito (default, downgrade). A parità di scadenza, i corporate offrono uno spread di credito extra rispetto al governativo, che remunera probabilità di perdita, minore liquidità e incertezza sugli utili. La sensibilità ai tassi resta funzione della duration ma nei corporate la variazione di prezzo riflette anche cambiamenti nella percezione del merito di credito, talvolta in modo non lineare.

Metriche chiave includono leverage copertura degli interessi e free cash flow la presenza di covenant stringenti può proteggere gli obbligazionisti. In fasi di ampliamento degli spread le scadenze lunghe dei corporate subiscono un doppio effetto: rialzo dei tassi e allargamento del premio di credito. Portafogli diversificati per settore e qualità, con duration coerente al profilo, attenuano queste dinamiche e migliorano la stabilità dei rendimenti composti.

Approfondimenti ed eccezioni comuni

Nei bond a tasso variabile la duration è bassa perché la cedola si adegua al tasso di riferimento; tuttavia, resta il rischio di spread di credito e di liquidità. I titoli con opzioni implicite (callable o putable) hanno convexity effettiva differente: i callable tendono a mostrare convexity più bassa perché, al calo dei tassi, aumenta la probabilità di rimborso anticipato. Nei titoli indicizzati all’inflazione, il rischio principale non è la headline inflation realizzata, ma la differenza tra inflazione realizzata e inflazione attesa già prezzata nei rendimenti.

Una pratica robusta combina analisi top-down e bottom-up: valutare il quadro di inflazione attesa e curva dei rendimenti, stimare la duration target del portafoglio, e selezionare emittenti con profili di credito solidi e spread coerenti con i fondamentali. Con queste basi, l’investitore può trasformare movimenti di tassi e spread da fonte di incertezza a leva di costruzione del rendimento, usando duration DV01 e convexity come strumenti di navigazione costante.