Innovazione e Finanza per Sostenere l’Economia Montana: Incontri Informativi Essenziali

In un contesto economico in rapida evoluzione, le aree montane si trovano ad affrontare sfide uniche.

Per affrontare queste difficoltà, la finanza gioca un ruolo fondamentale nel promuovere l’innovazione e lo sviluppo. È in questo spirito che nasce un nuovo ciclo di incontri informativi, dedicato a esplorare il legame tra finanza e economia montana.

Questi incontri si concentreranno su tre tematiche principali: l’importanza dei fondi di investimento, il supporto delle banche cooperative e il ruolo della finanza pubblica. L’obiettivo è fornire strumenti concreti e strategie efficaci per incentivare la crescita economica nelle regioni alpine.

Fondi di investimento e innovazione di rischio

Il primo incontro si focalizzerà sui fondi di investimento per l’innovazione di rischio. Questi strumenti finanziari sono vitali per le aziende che desiderano investire in nuovi progetti ma che non possono affrontare i rischi da sole. Sarà un’opportunità per discutere come questi fondi possano essere utilizzati per stimolare l’innovazione nelle aree montane, creando posti di lavoro e promuovendo lo sviluppo sostenibile.

Il dialogo tra investitori e imprenditori

Durante questo appuntamento, il relatore Francesco Lorenzini, co-fondatore di Levante Capital, condividerà la sua esperienza nel settore. Interagirà con il Professor Giulio Buciuni, il quale coordina scientificamente il ciclo di incontri. Questa interazione sarà fondamentale per comprendere le aspettative degli investitori e le esigenze degli imprenditori nelle comunità montane.

Il supporto delle banche cooperative

Un altro aspetto cruciale che verrà trattato riguarda il ruolo delle banche di credito cooperativo. Queste istituzioni non solo offrono servizi finanziari, ma si impegnano attivamente a sostenere l’innovazione incrementale nelle piccole e medie imprese (PMI) locali. Si discuterà come le banche possono diventare partner strategici per le aziende che cercano di rinnovarsi e crescere.

Innovazione incrementale e sviluppo locale

Il supporto fornito dalle banche cooperative è spesso fondamentale per le PMI, in quanto permette loro di accedere a risorse finanziarie necessarie per implementare migliorie nei loro processi produttivi. In questo contesto, si esplorerà come le banche possono contribuire a creare un ecosistema favorevole all’innovazione attraverso la formazione e l’assistenza tecnica.

Finanza pubblica e innovazione periferica

Infine, l’ultimo incontro si concentrerà sulla finanza pubblica come strumento di supporto all’innovazione nelle aree periferiche. Le politiche pubbliche possono fornire incentivi significativi per le imprese che operano in contesti montani, facilitando investimenti in ricerca e sviluppo.

Incentivi e politiche per l’innovazione

L’analisi delle politiche attuali e delle opportunità future sarà essenziale per comprendere come le risorse pubbliche possano essere utilizzate in modo efficace per stimolare l’innovazione. Questo incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprenditori e professionisti del settore.

Questo ciclo di incontri offre un’importante opportunità per scoprire come la finanza possa giocare un ruolo chiave nello sviluppo delle economie montane. Il primo incontro si terrà il 19 maggio alle ore 18:00 presso Palazzo Crepadona a Belluno. L’ingresso è libero e aperto a tutti.