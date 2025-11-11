Innovazioni nella Chirurgia Pediatrica presso l’Ospedale Santobono Pausilipon

Il Santobono Pausilipon di Napoli si distingue per l’eccellenza nell’assistenza pediatrica, grazie a un impegno costante verso l’innovazione e l’umanizzazione delle cure.

Recentemente, l’ospedale ha attirato l’attenzione per il suo approccio pionieristico alla chirurgia pediatrica, introducendo tecnologie avanzate come la chirurgia robotica e la stampa 3D, che stanno rivoluzionando il panorama della medicina infantile.

La chirurgia robotica: un nuovo standard

La chirurgia robotica è emersa come una delle principali aree di sviluppo all’interno del Santobono Pausilipon. Grazie all’impiego di robot di ultima generazione, i chirurghi possono eseguire interventi con una precisione senza precedenti. Il Dr. Antonio Della Volpe, specialista in otorinolaringoiatria pediatrica, ha evidenziato che il loro centro è attualmente il primo in Italia per numero di impianti effettuati tramite robot. Questa tecnologia offre numerosi vantaggi, tra cui minori traumi chirurgici e un recupero più rapido per i piccoli pazienti.

Personalizzazione grazie alla stampa 3D

Un’ulteriore innovazione è rappresentata dall’utilizzo della stampa 3D per creare modelli anatomici personalizzati. Questa tecnica consente ai medici di pianificare e realizzare interventi su misura per ciascun bambino, aumentando così le probabilità di successo. La stampa 3D permette di visualizzare in modo dettagliato le strutture interne del paziente, facilitando la preparazione per operazioni complesse.

Assistenza internazionale e casi di successo

Oltre alle innovazioni tecnologiche, il Santobono Pausilipon è stato coinvolto in operazioni di assistenza internazionale, come il recente trasferimento di un paziente di 12 anni dalla Striscia di Gaza. Questo trasferimento evidenzia l’impegno dell’ospedale nel garantire cure di alta qualità a bambini provenienti da contesti difficili. Il Direttore Sanitario, Conenna, ha affermato che questo è un chiaro esempio del loro dedizione all’assistenza pediatrica globale.

Educazione e sensibilizzazione

Il Santobono non si limita a fornire cure, ma si impegna anche nella sensibilizzazione su temi di salute infantile. Attraverso iniziative come “Oltre la Cura” e screening gratuiti in spazi pubblici, l’ospedale promuove la prevenzione e l’educazione sanitaria, contribuendo a creare una comunità più informata e consapevole.

La pediatria che cambia: il futuro della cura

Guardando al futuro, il Santobono Pausilipon continuerà a investire nelle tecnologie avanzate e nella formazione del personale. L’obiettivo è quello di rimanere all’avanguardia nella medicina pediatrica e garantire che ogni bambino riceva un trattamento personalizzato e di alta qualità. In un contesto in continua evoluzione, l’ospedale si propone di essere un punto di riferimento per le famiglie, offrendo soluzioni innovative e umane.