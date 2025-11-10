Investi i tuoi risparmi e guadagna di più con Banca Mediolanum: Scopri come!

Con l’attuale situazione economica, molti risparmiatori si interrogano sul modo migliore per far fruttare i propri soldi.

Una delle soluzioni più interessanti proviene da Banca Mediolanum, che ha lanciato l’iniziativa “Promo vincoli 3% edizione settembre 2025”. Questa proposta si rivela particolarmente allettante per chi desidera un rendimento immediato sui risparmi, senza dover affrontare il rischio di investimenti più complessi.

Dettagli dell’offerta di Banca Mediolanum

La promozione offre un tasso di interesse annuo lordo del 3% per i nuovi clienti che aprono un conto SelfyConto. Il rendimento è applicabile sui fondi depositati in un conto deposito vincolato per un periodo di 6 mesi. Un aspetto interessante dell’offerta consiste nella possibilità di svincolare il capitale in qualsiasi momento, mantenendo gli interessi già maturati.

Requisiti per accedere all’offerta

Per poter beneficiare di questa promozione, è necessario rispettare alcune condizioni. Innanzitutto, il deposito minimo è fissato a 100 euro, mentre il massimo può arrivare fino a 500.000 euro. È fondamentale aprire il conto online entro il 30 novembre e costituire il deposito entro il 5 dicembre. Inoltre, è richiesto di accreditare lo stipendio sul nuovo conto entro una settimana dalla scadenza del deposito.

Vantaggi aggiuntivi del conto SelfyConto

Il SelfyConto non è solo un’opzione per ottenere interessi sui risparmi. Infatti, consente di effettuare bonifici SEPA in euro senza costi aggiuntivi, sia ordinari che istantanei. Inoltre, offre la possibilità di gestire l’addebito delle utenze senza alcun costo e di ricevere lo stipendio o la pensione direttamente sul conto.

Promozione per nuovi clienti

In aggiunta all’offerta di deposito, Banca Mediolanum ha lanciato un’altra interessante iniziativa, la “Promo Selfy ed. ottobre 2025”. I nuovi clienti che richiederanno la carta di debito entro il 9 gennaio 2026 riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 10 euro e, spendendo almeno 50 euro con la carta entro il 31 gennaio 2026, un ulteriore buono di 50 euro.

Costi e condizioni della carta di debito

La carta di debito fornita da Banca Mediolanum è parte del circuito internazionale Mastercard e il primo anno di utilizzo non prevede alcun canone. Trascorso questo periodo, il costo annuale sarà di 10 euro, ma i prelievi in tutti i Paesi dell’Unione Europea sono gratuiti. Inoltre, il canone di tenuta del conto è gratuito per il primo anno, mentre gli utenti sotto i 30 anni possono godere di questa esenzione per un massimo di 30 anni.

Superato il primo anno, il canone mensile sarà di 3,75 euro, ma è possibile ridurlo se si accredita lo stipendio o si effettuano spese mensili di almeno 500 euro.

Se si desidera far fruttare i propri risparmi in modo sicuro e conveniente, l’offerta di Banca Mediolanum rappresenta un’opportunità da non perdere. Approfittare delle promozioni consente di gestire il denaro senza costi e di iniziare a guadagnare interessi sui proprio risparmi.