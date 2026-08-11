Investimenti Iren a Parma: modernizzazione della rete elettrica e acquisizioni

Iren sta implementando importanti investimenti a Parma, con un piano decennale per la modernizzazione della rete elettrica e l'acquisizione di Etambiente

Il gruppo Iren sta compiendo passi significativi a Parma, con un piano di investimenti mirato a modernizzare la rete elettrica e a rafforzare la propria presenza nel settore ambientale. Questi progetti rappresentano un impegno concreto verso l’innovazione e la sostenibilità, in linea con le tendenze attuali di elettrificazione e generazione distribuita.

La città di Parma è al centro di una strategia di sviluppo che vede Iren come protagonista. Gli investimenti previsti non solo migliorano l’infrastruttura locale, ma contribuiscono anche a creare un ecosistema più efficiente e sostenibile.

Modernizzazione della rete elettrica a Parma

Iren ha avviato un ambizioso piano di investimenti per la modernizzazione della rete elettrica a Parma. Questo progetto, che si estende dal 2026 al 2030, prevede un impegno finanziario di circa 140 milioni di euro, con un valore annuo di oltre 20 milioni. L’obiettivo è potenziare e rinnovare le cabine primarie e secondarie, nonché installare contatori elettronici di seconda generazione.

La rete elettrica è un elemento cruciale per il futuro energetico di Parma. Con l’aumento della generazione distribuita come i pannelli fotovoltaici sui tetti delle abitazioni, diventa essenziale avere un’infrastruttura in grado di supportare queste nuove fonti di energia. Iren sta lavorando per garantire che la rete sia pronta a soddisfare le esigenze di una città in continua evoluzione.

Acquisizione di Etambiente: un passo verso la sostenibilità

Nel 2026, Iren Ambiente ha completato l’acquisizione del 66% di Etambiente, una società specializzata nei servizi di igiene ambientale. Con questa operazione, Iren ha raggiunto il controllo totale del 100% di Etambiente, consolidando ulteriormente la propria posizione nel settore dei rifiuti.

Etambiente, con sede a Firenze, opera in diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Toscana, Lazio e Sardegna. La società gestisce servizi di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e pulizia urbana per circa 650.000 cittadini. Con quasi 600 dipendenti e una flotta di oltre 550 mezzi, Etambiente è un attore chiave nel settore ambientale.

L’acquisizione di Etambiente è stata possibile grazie a un accordo tra Iren Ambiente ed Ethl sarl, una società di diritto lussemburghese. L’operazione, del valore di 15 milioni di euro, è stata perfezionata dopo l’ottenimento dell’autorizzazione Antitrust. Nel 2026, Etambiente ha registrato un Ebitda di circa 2,9 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto di circa 7 milioni di euro.

Con questa acquisizione, Iren Ambiente non solo amplia la propria presenza territoriale, ma favorisce anche l’integrazione con le attività già consolidate nel gruppo. L’obiettivo è valorizzare le sinergie industriali e operative, creando un ecosistema più efficiente e sostenibile.