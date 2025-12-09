Investimenti nei Bionici Generativi: La Startup Italiana che Rivoluziona i Robot Umanoidi

La startup Generative Bionics, un’iniziativa nata dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), ha ottenuto un finanziamento di 70 milioni di euro.

Questo investimento rappresenta un passo significativo nel panorama della robotica umanoide, posizionando l’azienda come protagonista nel settore dell’intelligenza artificiale e della robotica avanzata.

Un investimento strategico

Il round di finanziamento è stato guidato dal Fondo Artificial Intelligence di CDP Venture Capital, con la partecipazione di nomi noti come Amd Ventures, Duferco, Eni Next, RoboIT e Tether. Grazie a questi fondi, Generative Bionics potrà accelerare i propri progetti, sviluppando robot umanoidi intelligenti Made in Italy e implementando soluzioni innovative per vari settori.

Obiettivi e applicazioni

Con il capitale raccolto, l’azienda mira a potenziare il sviluppo dei prodotti, addestrare i sistemi di Physical AI e validare le proprie soluzioni in contesti industriali. Inoltre, sarà avviata la costruzione del primo stabilimento produttivo, un passo cruciale per l’industrializzazione delle tecnologie sviluppate.

Il futuro della robotica umanoide

Daniele Pucci, CEO e co-fondatore di Generative Bionics, ha dichiarato: “La nostra missione è costruire un futuro in cui i robot umanoidi collaborino quotidianamente con le persone, migliorando le capacità cognitive e fisiche degli esseri umani”. Questa visione ambiziosa si inserisce in un contesto in rapida evoluzione, dove il mercato della robotica umanoide è previsto crescere oltre i 200 miliardi di euro entro il 2035 e superare i 5 trilioni entro il 2050.

Collaborazioni e sviluppo

Il team di Generative Bionics è composto da circa 70 ingegneri provenienti dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), supportati da esperti in gestione e produzione. Questa sinergia di competenze risulta cruciale per affrontare le sfide del mercato e sviluppare robot in grado di operare in ambienti di lavoro complessi e ad alta intensità operativa.

Innovazione tecnologica e design

I robot progettati da Generative Bionics si basano su tre pilastri tecnologici: sensori tattili e di forza, un’architettura avanzata di Physical AI e metodi di intelligenza artificiale per adattarsi a condizioni operative estreme. Questo approccio integrato consente di realizzare robot che si distinguono non solo per la loro funzionalità, ma anche per un design italiano che valorizza l’interazione umana.

Presentazione al CES di Las Vegas

La versione completa del primo robot umanoide sarà svelata in anteprima al CES di Las Vegas, una delle più importanti vetrine internazionali per le innovazioni tecnologiche. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per Generative Bionics di dimostrare il proprio impegno nell’avanzamento della robotica umanoide e delle applicazioni pratiche della Physical AI.

Generative Bionics si prepara a giocare un ruolo chiave nel futuro della robotica, combinando innovazione tecnologica, design e sostenibilità. Con un mercato in espansione e una missione chiara, questa startup italiana si posiziona come un attore di riferimento nel panorama globale della robotica umanoide.