Investimenti nelle filiere agroalimentari: scadenze e requisiti per il 2026

Le imprese del settore agroalimentare hanno una nuova opportunità per accedere a finanziamenti destinati a investimenti innovativi. La campagna 2026-2027 offre supporto per progetti che mirano a migliorare la competitività delle filiere agroalimentari, con particolare attenzione alla vitivinicola. Le scadenze e i requisiti sono stati recentemente aggiornati, offrendo più tempo per la presentazione delle domande.
Questo programma di finanziamento è parte del Piano Strategico della PAC 2026-2027che mira a sostenere lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nel settore agricolo e agroalimentare. Le imprese possono beneficiare di contributi per una serie di interventi specifici, tra cui la realizzazione di punti vendita, sale degustazione, e-commerce, logistica, spumantizzazione e strutture ricettive per l’enoturismo.
Interventi ammissibili e scadenze
Le aziende possono presentare domande per una serie di interventi specifici, tra cui:
- Realizzazione di punti vendita aziendali ed extra aziendali sul territorio regionale e nazionale;
- Creazione di sale degustazione extra aziendali per i vini regionali;
- Attività di e-commerce attraverso la ‘Cantina virtuale’;
- Logistica a sostegno della filiera vitivinicolainclusi show-room e piattaforme logistiche;
- Spumantizzazione
- Strutture ricettive destinate all’accoglienza enoturistica.
La scadenza iniziale per la presentazione delle domande era fissata al 15 giugno 2026ma è stata prorogata al 30 giugno 2026. Le imprese devono abilitarsi sul portale SIAN entro il 26 giugno 2026. La stampa della domanda e tutti i documenti allegati, in formato PDF/A e firmati digitalmente, devono essere caricati sulla piattaforma https:// entro il 7 .
Documenti necessari e procedure
Per partecipare al bando, le imprese devono presentare una serie di documenti specifici, tra cui il Piano strategico della PAC per il periodo di programmazione 2026/2027il Reg. UE n. 2026/2115e vari decreti ministeriali e istruzioni operative. Questi documenti forniscono le linee guida e i requisiti dettagliati per la presentazione delle domande di aiuto.
Le imprese devono seguire attentamente le istruzioni operative per garantire che la loro domanda sia completa e conforme ai requisiti. La presentazione telematica tramite il portale SIAN è obbligatoria, e tutti i documenti devono essere firmati digitalmente per essere considerati validi.
Questa opportunità di finanziamento rappresenta un passo importante per le imprese del settore agroalimentare che desiderano innovare e crescere. Con la proroga dei termini, le aziende hanno più tempo per preparare le loro domande e accedere ai fondi disponibili per progetti di sviluppo e innovazione.