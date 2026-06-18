Investimenti nelle filiere agroalimentari: scadenze e requisiti per il 2026

Le imprese del settore agroalimentare hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per presentare le domande di finanziamento per investimenti innovativi. Scopri le opportunità disponibili.

Le imprese del settore agroalimentare hanno una nuova opportunità per accedere a finanziamenti destinati a investimenti innovativi. La campagna 2026-2027 offre supporto per progetti che mirano a migliorare la competitività delle filiere agroalimentari, con particolare attenzione alla vitivinicola. Le scadenze e i requisiti sono stati recentemente aggiornati, offrendo più tempo per la presentazione delle domande.

Questo programma di finanziamento è parte del Piano Strategico della PAC 2026-2027che mira a sostenere lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nel settore agricolo e agroalimentare. Le imprese possono beneficiare di contributi per una serie di interventi specifici, tra cui la realizzazione di punti vendita, sale degustazione, e-commerce, logistica, spumantizzazione e strutture ricettive per l’enoturismo.

Interventi ammissibili e scadenze

Le aziende possono presentare domande per una serie di interventi specifici, tra cui:

Realizzazione di punti vendita aziendali ed extra aziendali sul territorio regionale e nazionale;

aziendali ed extra aziendali sul territorio regionale e nazionale; Creazione di sale degustazione extra aziendali per i vini regionali;

extra aziendali per i vini regionali; Attività di e-commerce attraverso la ‘Cantina virtuale’;

attraverso la ‘Cantina virtuale’; Logistica a sostegno della filiera vitivinicola inclusi show-room e piattaforme logistiche;

inclusi show-room e piattaforme logistiche; Spumantizzazione

Strutture ricettive destinate all’accoglienza enoturistica.

La scadenza iniziale per la presentazione delle domande era fissata al 15 giugno 2026ma è stata prorogata al 30 giugno 2026. Le imprese devono abilitarsi sul portale SIAN entro il 26 giugno 2026. La stampa della domanda e tutti i documenti allegati, in formato PDF/A e firmati digitalmente, devono essere caricati sulla piattaforma https:// entro il 7 .

Documenti necessari e procedure

Per partecipare al bando, le imprese devono presentare una serie di documenti specifici, tra cui il Piano strategico della PAC per il periodo di programmazione 2026/2027il Reg. UE n. 2026/2115e vari decreti ministeriali e istruzioni operative. Questi documenti forniscono le linee guida e i requisiti dettagliati per la presentazione delle domande di aiuto.

Le imprese devono seguire attentamente le istruzioni operative per garantire che la loro domanda sia completa e conforme ai requisiti. La presentazione telematica tramite il portale SIAN è obbligatoria, e tutti i documenti devono essere firmati digitalmente per essere considerati validi.

Questa opportunità di finanziamento rappresenta un passo importante per le imprese del settore agroalimentare che desiderano innovare e crescere. Con la proroga dei termini, le aziende hanno più tempo per preparare le loro domande e accedere ai fondi disponibili per progetti di sviluppo e innovazione.