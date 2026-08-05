Sisma Campi Flegrei: UniCredit sospende le rate dei mutui per le aree colpite

Dopo il terremoto che ha colpito i Campi Flegrei e Napoli, UniCredit offre sospensione delle rate dei mutui per i clienti delle zone interessate

Il recente terremoto che ha scosso i Campi Flegrei e diversi quartieri di Napoli ha portato con sé non solo danni materiali, ma anche gravi preoccupazioni per le famiglie e le imprese locali. In risposta a questa emergenza, UniCredit ha deciso di attivare misure straordinarie per alleviare il carico finanziario sui residenti e sulle attività economiche delle aree colpite.

La scossa di magnitudo 4.7, avvenuta venerdì sera, ha avuto un impatto significativo su comuni come Pozzuoli, Bacoli e Quarto, oltre a diverse zone occidentali di Napoli. Le autorità locali stanno ancora valutando l’entità dei danni, mentre la popolazione continua a vivere in uno stato di allerta a causa del fenomeno bradisismico che caratterizza la regione.

Sospensione delle rate dei mutui: come funziona

UniCredit ha annunciato la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti per i clienti residenti nelle aree colpite dal sisma. Questa misura, in linea con le disposizioni delle autorità competenti, è rivolta a famiglie, professionisti e imprese che si trovano ad affrontare difficoltà economiche a seguito dell’evento sismico.

I clienti interessati possono richiedere la sospensione dei pagamenti seguendo le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Le filiali UniCredit sono a disposizione per fornire assistenza e guidare la clientela attraverso le procedure necessarie per accedere a questa misura di sostegno.

Un impegno consolidato in situazioni di emergenza

Questa iniziativa si inserisce nel quadro di interventi che UniCredit attiva regolarmente in occasione di calamità naturali. Negli ultimi anni, la banca ha adottato misure analoghe per sostenere le comunità colpite da terremoti, alluvioni e altri eventi meteorologici eccezionali. L’obiettivo è garantire una risposta tempestiva e concreta alle esigenze finanziarie delle famiglie e delle imprese in difficoltà.

Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit, ha sottolineato l’importanza di mettere a disposizione strumenti finanziari immediatamente utilizzabili. “La continuità finanziaria non può attendere i tempi dell’emergenza stessa” ha dichiarato Natali, evidenziando come UniCredit intervenga con un modello operativo consolidato per accompagnare i territori in ogni fase della ripresa.

La situazione attuale e le prospettive future

Nei giorni successivi al terremoto, le autorità hanno proseguito i controlli e le verifiche sugli edifici interessati. La paura tra i residenti è ancora palpabile, soprattutto alla luce del fenomeno bradisismico che continua a interessare l’area flegrea. La sospensione delle rate dei mutui rappresenta una delle prime misure economiche messe in campo per sostenere le comunità colpite.

Per maggiori informazioni sulle misure attivate e sulle modalità di accesso, i clienti possono rivolgersi alle filiali UniCredit o consultare il sito della banca. Questa iniziativa conferma l’impegno di UniCredit a supportare le comunità in difficoltà, offrendo soluzioni concrete per affrontare le sfide poste dalle emergenze naturali.