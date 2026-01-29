La Fed mantiene i tassi fermi nonostante le richieste di Trump

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha recentemente affrontato il crescente clima di pressione politica, in particolare da parte dell’ex presidente Donald Trump, riguardo alla direzione della politica monetaria.

Durante l’ultima riunione annuale, la Fed ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati, un passo che ha suscitato reazioni contrastanti tra i membri dell’istituzione e nel panorama politico.

La decisione della Fed e le reazioni politiche

Il FOMC (Federal Open Market Committee) ha stabilito che i tassi di interesse rimarranno tra il 3,50% e il 3,75%. Questa scelta arriva dopo una riduzione di tre quarti di punto percentuale avvenuta negli ultimi mesi. Due membri della Fed, Stephen Miran e Christopher Waller, hanno votato contro la decisione, auspicando un ulteriore abbassamento dei tassi, che rispecchia l’approccio di Trump e la sua visione economica.

Le pressioni di Trump

Trump ha espresso chiaramente il suo desiderio di vedere un presidente della Fed favorevole a tassi più bassi, credendo che questa strategia possa stimolare la crescita economica e ridurre i costi di finanziamento del debito pubblico. Tuttavia, Powell ha avvertito che l’inflazione sta tornando a salire, attestandosi al 2,8% a novembre, e si prevede un ulteriore incremento a dicembre, segnalando che la situazione economica è più complessa di quanto Trump affermi.

L’indipendenza della Fed sotto esame

In un contesto di crescente tensione, Powell ha sottolineato l’importanza dell’indipendenza della Fed. Durante una recente conferenza stampa, ha avvertito che se l’istituzione dovesse cedere a pressioni politiche, sarebbe difficile recuperare questa autonomia in futuro. Ha anche affrontato l’indagine avviata dal Dipartimento di Giustizia riguardo ai costi di ristrutturazione della sede centrale della Fed, definendo tale procedura un tentativo di intimidazione.

Consigli al successore

Rivolgendosi al suo possibile successore, Powell ha raccomandato di mantenere la Fed lontana dalla politica politicante, affermando che “se perdiamo l’indipendenza, sarà difficile riconquistarla”. La sua posizione mette in evidenza la necessità di mantenere una separazione netta tra le politiche monetarie e le pressioni politiche.

Prospettive future e incontri della Fed

Con l’attenzione rivolta alle prossime riunioni, è importante notare che il calendario della Fed prevede incontri regolari, durante i quali i membri del FOMC esamineranno i dati economici e prenderanno decisioni cruciali sulla politica monetaria. Le riunioni sono un’opportunità per analizzare la situazione economica e per il mercato di adattarsi a eventuali cambiamenti.

Le prossime date chiave includono il 28 gennaio, il 18 marzo e il 29 aprile. Gli analisti finanziari monitorano da vicino queste riunioni, poiché anche piccole variazioni nel linguaggio utilizzato da Powell possono influenzare significativamente i mercati azionari e obbligazionari.

La relazione tra Fed e mercati

La Fed gioca un ruolo cruciale nell’economia globale, e le sue decisioni possono generare effetti a catena sui mercati. Le aspettative su tassi futuri, inflazione e crescita economica sono frequentemente al centro dell’attenzione degli investitori. La comunicazione della Fed, quindi, diventa un fattore determinante nell’orientare le strategie di investimento, rendendo ogni riunione un evento atteso con trepidazione.