La Nuova Proprietà di Visibilia: Un’Operazione da Mille Euro che Cambia le Regole del Gioco

La recente cessione del gruppo editoriale Visibilia ha suscitato un notevole interesse nel panorama economico italiano.

Dopo la vendita avvenuta la scorsa estate, che ha visto la ministra Daniela Santanchè cedere il suo gruppo a Giorgio Armaroli, il gruppo passa ora a una nuova proprietà. Questo trasferimento è stato effettuato da una società veicolo statunitense, la Europe Restructuring Fund 78 Spv Llc, per una cifra simbolica di mille euro.

Il contesto della vendita

La transazione si è svolta giovedì 11 dicembre, presso lo studio notarile di Sandra De Franchis a Roma. La società Athena Pubblicità, precedentemente nota come Visibilia concessionaria, gestisce importanti testate editoriali, tra cui Novella 2000 e Visto. Quest’operazione rappresenta un ulteriore capitolo nella travagliata storia di questa realtà editoriale, che ha recentemente affrontato una ristrutturazione e una ricapitalizzazione disposte dal tribunale di Milano.

Le fasi della transazione

Giorgio Armaroli ha acquisito il 75% del gruppo dalla Santanchè senza alcun corrispettivo. Ha ora deciso di cedere la sua partecipazione alla nuova entità, non volendo impegnare ulteriori risorse. Mantenendo una quota del 25% attraverso la sua società Alevi, Armaroli ha reso pubblico il suo intento di non investire più nel futuro della società. Questa decisione arriva in un momento in cui il gruppo sta cercando di stabilizzarsi dopo anni di difficoltà finanziaria.

Chi c’è dietro la nuova proprietà?

La nuova entità, Europe Restructuring Fund 78 Spv Llc, è rappresentata legalmente dall’avvocato Federico Bettoni, noto per i suoi legami con il produttore cinematografico Andrea Iervolino. Sebbene Bettoni abbia dichiarato di voler apportare valore e professionalità alla nuova gestione, circolano voci che suggeriscono un interesse maggiore da parte di Iervolino. Quest’ultimo ha espresso l’intenzione di entrare nel settore editoriale con una testata diretta da Rocco Casalino, ex portavoce del Movimento 5 Stelle.

Le implicazioni per il gruppo editoriale

Con questa operazione, il destino di Visibilia e delle sue testate storiche appare incerto. La nuova proprietà americana potrebbe comportare un cambio di strategia, ma attualmente mancano dettagli chiari sui piani futuri. La vendita a una somma così esigua riflette un periodo di forte crisi che ha colpito il mercato editoriale in generale e, in particolare, le realtà più piccole e meno consolidate.

Prospettive future per Visibilia

Il passaggio di proprietà di Visibilia rappresenta un esempio significativo di un panorama editoriale in continua evoluzione, caratterizzato da fusioni e acquisizioni sempre più frequenti. La nuova gestione dovrà affrontare la sfida di rinvigorire un gruppo che ha già sperimentato momenti difficili, rispondendo a un mercato che richiede innovazione e capacità di adattamento. Sarà interessante osservare le strategie della nuova proprietà nel tentativo di rilanciare il marchio e le sue storiche testate.