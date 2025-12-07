La trasformazione del team economico di Trump e le reazioni del mercato

Negli ultimi tempi, il team economico dell’amministrazione Trump ha subito notevoli cambiamenti, suscitando un acceso dibattito tra esperti e commentatori.

La nomina di Kevin Hassett alla guida del National Economic Council ha generato sia speranze che preoccupazioni. Mentre alcuni vedono in lui una figura capace di navigare le acque tumultuose dell’economia americana, altri esprimono dubbi circa la sua capacità di distaccarsi dalla politica per affrontare le sfide economiche.

Il ruolo di Kevin Hassett

Kevin Hassett, noto per i suoi legami con il presidente, è atteso a ricoprire un ruolo cruciale, non solo all’interno del National Economic Council, ma anche come potenziale presidente della Federal Reserve. Secondo alcuni osservatori, la sua connessione con Trump potrebbe compromettere la sua indipendenza, rendendolo troppo incline a seguire le direttive presidenziali piuttosto che adottare un approccio obiettivo alle questioni economiche.

Critiche alle dichiarazioni di Hassett

In un recente intervento, Hassett ha affermato che i prezzi di alcuni beni essenziali, come le uova e la benzina, stanno diminuendo, suggerendo che ciò potrebbe favorire i consumatori durante le festività. Tuttavia, l’economista premio Nobel Paul Krugman ha contestato queste affermazioni, definendole fuorvianti. Secondo Krugman, basare la valutazione dell’economia su indicatori come il prezzo delle uova è inappropriato, poiché tali fluttuazioni sono influenzate da fattori esterni come la pandemia di influenza aviaria e le dinamiche globali del mercato del petrolio.

Le politiche fiscali e il debito nazionale

Un’altra questione centrale riguarda le politiche fiscali dell’amministrazione. Hassett ha sostenuto che le tariffe imposte da Trump stanno contribuendo a ridurre il deficit nazionale, attualmente fissato a un impressionante 38 trilioni di dollari. Durante una conversazione con David Rubenstein, ha affermato che il governo sta facendo progressi significativi nel ridurre il debito in relazione agli obiettivi prefissati. Tuttavia, le sue affermazioni sono state messe in discussione da economisti come Scott Bessent, che hanno descritto le entrate tariffarie come una soluzione temporanea e non sostenibile nel lungo termine.

Le preoccupazioni sui tariffe e le entrate fiscali

Nonostante l’aumento delle entrate tariffarie, recenti stime indicano che i proventi potrebbero essere significativamente inferiori rispetto alle aspettative iniziali. L’analisi della CBO (Congressional Budget Office) ha rivelato una diminuzione di un trilione di dollari nelle previsioni di risparmio sul debito, suggerendo che le politiche tariffarie non stanno fornendo i risultati sperati. Inoltre, il calo delle importazioni dalla Cina ha avuto un impatto diretto sull’efficacia di queste misure.

Implicazioni per il futuro dell’economia americana

Le dichiarazioni di Hassett e Bessent arrivano in un momento critico, mentre la Corte Suprema esamina la legittimità dell’uso da parte di Trump dell’International Emergency Economic Powers Act per applicare tariffe senza precedenti. Entrambi i funzionari hanno espresso fiducia nel fatto che tali misure siano giustificate, citando gli effetti negativi dei deficit commerciali prolungati sulla salute economica e sociale degli americani.

In conclusione, mentre il team economico di Trump continua a evolversi, le sfide rimangono significative. La capacità di Hassett di adattarsi a un ruolo di leadership nella Federal Reserve e di implementare politiche efficaci sarà determinante non solo per la sua carriera, ma anche per il futuro dell’economia americana. La giusta combinazione di pragmatismo e indipendenza sarà fondamentale per affrontare le turbolenze economiche e per garantire un percorso di crescita sostenibile.