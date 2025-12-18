L’accordo Ue-Mercosur: opportunità e sfide in un contesto incerto

Questa settimana potrebbe rivelarsi cruciale per l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur, un’intesa attesa da oltre 25 anni che rischia di restare incompiuta.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha in programma di recarsi in Brasile per firmare ufficialmente l’accordo, ma le ultime notizie suggeriscono che il cammino potrebbe subire ulteriori intoppi.

Le implicazioni dell’accordo

L’accordo Ue-Mercosur, fin dalla sua concezione nel 1999, ha suscitato polemiche e incertezze. Secondo esperti come di Mambro, l’approvazione dell’intesa è vitale per mantenere la credibilità dell’Unione Europea nel contesto commerciale globale. La Commissione europea è sotto pressione, poiché il governo francese, insieme ad altri stati membri come Polonia e Ungheria, ha espresso preoccupazioni riguardo alla protezione degli agricoltori europei, suggerendo la necessità di un rinvio della ratifica.

I punti critici dell’accordo

La questione è complessa: mentre i grandi paesi industrializzati come Germania e Spagna vedono l’accordo come un’opportunità per espandere i mercati, altri stati temono che l’apertura commerciale porti a un aumento delle importazioni di prodotti agricoli a basso costo, danneggiando i produttori locali. La posizione dell’Italia, che potrebbe allearsi con Francia e Polonia, è di particolare importanza, visto che il governo italiano richiede chiarimenti su vari aspetti dell’accordo.

Le voci di protesta

In vista delle decisioni imminenti, oltre 40 associazioni agricole europee si preparano a manifestare a Bruxelles per opporsi ai tagli nella nuova Politica Agricola Comune (Pac). Queste organizzazioni temono che l’accordo possa penalizzare le produzioni locali, in particolare nel settore della carne bovina, del pollame e dello zucchero, creando una concorrenza sleale.

Le preoccupazioni geostrategiche

Un altro aspetto da considerare è la crescente influenza della Cina nei paesi sudamericani, con cui l’Unione Europea sta cercando di diversificare le proprie relazioni commerciali. Secondo Frances Li, analista presso l’Economist Intelligence Unit, l’UE deve affrontare questa sfida per garantire la propria posizione economica.

Le proiezioni economiche

Nonostante le critiche, l’accordo potrebbe portare benefici significativi all’industria europea, stabilendo un accesso alle materie prime necessarie per la transizione energetica, le esportazioni dell’UE verso i quattro paesi del Mercosur hanno raggiunto i 55,7 miliardi di euro, con un interscambio totale che supera i 100 miliardi di euro. La maggior parte delle esportazioni dal Mercosur verso l’Europa comprende cibo e animali vivi.

Le aspettative future

Il futuro dell’accordo Ue-Mercosur rimane incerto, ma è chiaro che le continue tensioni politiche e le preoccupazioni degli agricoltori non favoriscono un clima di fiducia. Le richieste di maggiori tutele per il settore agricolo, insieme alla necessità di stabilire parità di condizioni tra gli agricoltori europei e quelli sudamericani, sono argomenti cruciali che devono essere affrontati.

In questo contesto, il ruolo dell’Italia sarà fondamentale per trovare un equilibrio tra le diverse istanze e garantire un accordo che possa realmente beneficiare l’Unione Europea nel suo complesso.