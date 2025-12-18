Laura Burdese è la nuova amministratore delegato di Bulgari

Il mondo del lusso e della gioielleria italiana si prepara a una significativa transizione, con la nomina di Laura Burdese come nuovo CEO di Bulgari, a partire dal 1° luglio 2026.

Questa decisione è stata annunciata da Stéphane Bianchi, managing director del gruppo LVMH, e segna un importante passo per la storica Maison romana.

Burdese, con un’esperienza di quasi un decennio all’interno di LVMH, ha ricoperto ruoli chiave, iniziando come CEO di Acqua di Parma e successivamente approdando in Bulgari come Chief Marketing Officer. La sua carriera è caratterizzata da una continua ricerca di innovazione e trasformazione, elementi che saranno cruciali nel suo nuovo incarico.

Il percorso di Laura Burdese in LVMH

La carriera di Laura Burdese all’interno del gruppo LVMH è stata costellata di successi e riconoscimenti. Dopo il suo ingresso in Acqua di Parma, dove ha contribuito a rilanciare il marchio, è stata chiamata a far parte del team di Bulgari come Chief Marketing Officer. Qui, ha svolto un ruolo fondamentale nella trasformazione del brand, portando avanti iniziative che hanno rafforzato l’immagine e la presenza di Bulgari nel mercato globale.

Promozione e riconoscimenti

Nel luglio, Burdese è stata promossa a vice CEO, un chiaro segno della fiducia riposta in lei dai vertici dell’azienda. La sua ascesa è stata accompagnata da un’importante trasformazione di Bulgari, che sotto la guida di Jean-Christophe Babin ha visto un rinnovamento profondo, recuperando la sua storica posizione nel panorama della gioielleria di lusso. La nuova CEO avrà l’importante compito di continuare questo lavoro, garantendo una crescita sostenibile e un forte senso degli affari.

Il lascito di Jean-Christophe Babin

Jean-Christophe Babin, che ha guidato Bulgari per oltre dodici anni, lascerà il suo incarico di CEO ma rimarrà attivo come presidente del consiglio di amministrazione e CEO della divisione Bulgari Hotel Business Unit. Sotto la sua direzione, la Maison ha intrapreso una serie di iniziative innovative, compresa l’espansione nell’orologeria e nel settore dell’ospitalità di lusso, con l’apertura di nuovi hotel in località strategiche.

Impatto sul brand e sull’artigianato

Babin ha anche posto una forte enfasi sull’artigianato italiano, contribuendo a potenziare il made in Italy attraverso l’ampliamento dello stabilimento di Valenza e il lancio della Scuola Bulgari. Questo impegno non solo ha valorizzato la tradizione artigianale, ma ha anche creato nuove opportunità per i talenti emergenti nel settore. La continuità di questo approccio sarà fondamentale anche per Burdese, che avrà il compito di mantenere vivo questo spirito di innovazione e rispetto per le radici italiane.

Un nuovo capitolo per Bulgari

La nomina di Laura Burdese rappresenta non solo un cambio al vertice, ma anche un’opportunità per esplorare nuove direzioni strategiche. Stéphane Bianchi ha espresso grande fiducia nel suo operato, sottolineando come la transizione da un grande leader a un’altra possa favorire un periodo di ulteriore sviluppo per Bulgari. La visione di Burdese, unita alla sua esperienza e alla sua capacità di leadership inclusiva, sarà cruciale per affrontare le sfide future e mantenere Bulgari come un marchio di riferimento nel mondo del lusso.

In conclusione, con Laura Burdese alla guida, Bulgari si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, continuando a brillare nel panorama della gioielleria e del lusso globale.