Laurea magistrale in Economia e Management: opportunità e percorsi

Sei pronto a dare una svolta alla tua carriera? Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management, offerto dal Dipartimento di Economia e Management di Brescia, è l’occasione che stavi aspettando.

Questo programma è pensato per formare professionisti in grado di assumere ruoli da manager o imprenditori nel settore industriale e dei servizi, oppure come consulenti aziendali. Ma quale è il segreto del suo successo? La risposta è semplice: un approccio multidisciplinare orientato al problem solving, che si integra perfettamente con programmi di tirocini internazionali, preparandoti ad affrontare le sfide del mercato globale.

Struttura del Corso

Ma quali sono le opportunità che offre il Corso? Gli studenti possono scegliere tra tre percorsi in italiano: Finanza d’impresa, Marketing, Produzione e Logistica. Se sei un amante delle lingue, non preoccuparti: ci sono anche due curricula in inglese, Green Economy and Sustainability e International Business. Questa varietà di opzioni ti permette di esplorare diverse aree funzionali, acquisendo competenze specialistiche molto richieste nel mondo del lavoro. Non è affascinante pensare a come queste competenze possano aprirti porte in un mercato così dinamico?

Inoltre, la laurea magistrale è ad accesso libero, il che significa che un ampio numero di persone può iscriversi. Le lezioni si tengono nella sede didattica di Brescia, facilmente raggiungibile e dotata di moderne strutture per supportare un apprendimento efficace. È il luogo ideale per iniziare il tuo viaggio verso il successo professionale.

Informazioni sull’accesso e la didattica

Se stai pensando di iscriverti, è importante sapere che è stato pubblicato il bando per l’accesso ai servizi per il Diritto allo Studio. Qui troverai informazioni utili su immatricolazioni, rinnovo iscrizioni e persino pre-corsi facoltativi e gratuiti per rafforzare le tue conoscenze di base. Dove puoi trovare queste informazioni? Presso la segreteria didattica del Corso, situata in Via S. Faustino 74/B a Brescia, troverai tutto ciò di cui hai bisogno.

Inoltre, il calendario accademico per l’anno 2025/26 è già disponibile. Con scadenze amministrative chiaramente indicate, potrai organizzarti al meglio. Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sono delineate in un regolamento che rispetta la libertà di insegnamento e i diritti di tutti, docenti e studenti. Ti senti pronto a tuffarti in questa avventura?

Contatti e risorse utili

Per ulteriori informazioni riguardo le attività didattiche e le iscrizioni, non esitare a contattare la segreteria didattica del Corso e il Call Center dedicato. Ricorda, è fondamentale prestare attenzione alle scadenze e ai requisiti richiesti per garantirti un’esperienza accademica proficua e soddisfacente.

In conclusione, il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management di Brescia rappresenta un’opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo dell’economia e della gestione aziendale. Con le giuste competenze, sei pronto ad affrontare le sfide moderne del mercato. Non perdere questa occasione!