Le criptovalute spiegate a Udine: informazione, sicurezza e opportunità

Un appuntamento informativo spiega in termini semplici le criptovalute e la blockchain per il pubblico non specialista.

L’iniziativa offre spiegazioni chiare e strumenti pratici per orientare le scelte personali e finanziarie. L’incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza; si rivolge a chi desidera comprendere opportunità e rischi senza competenze pregresse.

Obiettivi e destinatari dell’iniziativa

L’incontro si propone di rendere accessibili concetti spesso percepiti come complessi. Verranno illustrate la struttura tecnica della catena di blocchi e le dinamiche economiche che influenzano il valore delle criptovalute. È pensato per giovani investitori, chi si avvicina per la prima volta all’economia e investitori interessati a valutare rischi e opportunità con maggiore consapevolezza.

Perché partecipare

La partecipazione fornisce strumenti pratici per valutare proposte e riconoscere segnali di rischio. Offre inoltre elementi per comprendere il funzionamento delle piattaforme di scambio. In un contesto di crescente diffusione delle valute digitali, informazioni accurate riducono il rischio di fraintendimenti e decisioni avventate.

Chi conduce la lezione e dove si tiene

L’incontro sarà condotto da due docenti universitari con competenze complementari. Marino Miculan è professore di Informatica all’Università di Udine ed è esperto in sistemi basati su blockchain. Stefano Miani è docente di Economia e Finanza e apporta la prospettiva sui mercati e sulle implicazioni economiche. La combinazione delle competenze tecniche ed economiche garantisce un approccio bilanciato tra tecnologia e mercato. L’evento si svolge nella sede indicata nell’avviso informativo, con modalità e orari specificati nella locandina ufficiale.

Luogo e orario

L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio alle ore 10 in Sala Ajace, nel Comune di Udine. L’incontro è organizzato dal progetto Fvg Comunità digitale, che promuove l’alfabetizzazione digitale nella vita quotidiana dei cittadini con un approccio semplice e assistito.

Contenuti principali della lezione

Il programma parte dalle nozioni fondamentali e prosegue con esempi pratici. Verrà spiegato il funzionamento della blockchain come registro distribuito, il ruolo dei nodi e il meccanismo di consenso con un linguaggio accessibile e privo di gergo tecnico.

La lezione illustrerà inoltre le categorie di criptovalute, le differenze tra token e monete e i principali scenari d’uso. Sono previste esercitazioni pratiche e dimostrazioni applicative per facilitare l’applicazione delle conoscenze.

Sicurezza e buone pratiche

A seguito delle esercitazioni pratiche si approfondiranno le misure operative per ridurre i rischi legati alle valute digitali. I relatori illustreranno come proteggere wallet e chiavi private, riconoscere tentativi di phishing e frodi e utilizzare strumenti di difesa consolidati, come wallet hardware, backup sicuri e autenticazione a più fattori. Verranno forniti esempi concreti di attacchi comuni e consigli pratici per la gestione responsabile di eventuali investimenti o partecipazioni a progetti cripto.

Perché l’amministrazione promuove l’evento

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale per diffondere una cultura digitale informata. Come ha spiegato l’assessora a Smart City e Innovazione digitale, Gea Arcella, è importante offrire ai cittadini occasioni di informazione chiare che consentano di valutare vantaggi e criticità senza semplificazioni fuorvianti. L’obiettivo dichiarato è aumentare la competenza digitale dei partecipanti e ridurre l’esposizione a rischi finanziari e operativi connessi alle tecnologie emergenti.

Un approccio inclusivo

Il programma prosegue con l’obiettivo di rendere accessibile il sapere digitale anche a chi non possiede competenze specifiche. L’intento è aumentare la competenza digitale dei partecipanti e ridurre l’esposizione a rischi finanziari e operativi connessi alle tecnologie emergenti. Gli incontri pubblici mirano a colmare il divario informativo tra pubblico generale e addetti ai lavori, offrendo strumenti pratici per comprendere dinamiche di mercato, implicazioni fiscali e quadro normativo.

Iscrizioni e informazioni pratiche

L’evento è gratuito ma richiede iscrizione preventiva tramite il form disponibile nella pagina dell’associazione organizzatrice. sulla stessa pagina si trovano dettagli sugli orari e sulle modalità di partecipazione. Il formato dell’iniziativa è divulgativo e include una sessione finale di domande e confronto con i relatori, pensata per chiarire dubbi pratici e approfondire temi emersi durante gli interventi.

La sessione conclusiva trasforma la curiosità in conoscenza attraverso interventi di docenti e professionisti. Il pubblico potrà ottenere una visione equilibrata su criptovalute e blockchain, e comprendere i principali aspetti di sicurezza digitale. Verranno chiariti rischi, opportunità e strumenti utili per un primo orientamento negli investimenti digitali. L’incontro prevede inoltre la distribuzione di materiali di approfondimento e indicazioni sui prossimi appuntamenti formativi.