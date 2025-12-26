Le Donne Più Potenti del Mondo nel 2025: Giorgia Meloni Si Classifica Al Quarto Posto

Il mondo politico e imprenditoriale vede emergere, nel 2025, figure femminili di grande rilievo.

La classifica Forbes delle donne più potenti al mondo riflette questo cambiamento, evidenziando come le donne stiano assumendo ruoli sempre più influenti in vari settori. Quest’anno, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si conferma al primo posto per il quarto anno consecutivo.

Le posizioni di vertice nella classifica

Al secondo posto si trova Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, che continua a giocare un ruolo cruciale nella gestione economica dell’Unione Europea. La novità di quest’anno è rappresentata da Sanae Takaichi, primo ministro giapponese, che entra nella top ten, dimostrando il crescente potere delle donne nella politica asiatica.

Il ruolo dell’Italia nella classifica

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si posiziona al quarto posto, scendendo di una posizione rispetto all’anno precedente. Questo cambiamento non diminuisce la sua importanza nel panorama politico internazionale. A completare la rappresentanza italiana, Margherita Della Valle, amministratore delegato di Vodafone, si colloca al 49esimo posto, evidenziando l’impatto delle donne anche nel settore tecnologico e delle telecomunicazioni.

Il panorama politico globale

La classifica di Forbes non è solo una celebrazione delle donne in posizioni di potere, ma anche un indicatore delle tendenze globali. Al terzo posto figura Claudia Sheinbaum, presidente del Messico, mentre figure come Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, e Nirmala Sitharaman, ministra delle Finanze indiana, testimoniano la crescente presenza femminile nei vertici economici.

Imprenditrici e manager di successo

Oltre ai leader politici, la classifica mette in luce una nuova generazione di manager ed imprenditrici di successo. Julie Sweet, CEO di Accenture, guida questo gruppo, seguita da Mary Barra di General Motors e Jane Fraser di Citigroup. La loro influenza nel mondo degli affari è innegabile e rappresenta un cambiamento significativo nelle dinamiche di leadership.

Donne nel settore tecnologico e dell’intrattenimento

L’industria tecnologica è un altro campo in cui le donne stanno guadagnando terreno. Leader come Ruth Porat e Colette Kress di Nvidia, Amy Hood di Microsoft e Susan Li di Meta sono esempi di come le donne stiano guidando l’innovazione. Anche nel settore dell’intrattenimento, nomi come Taylor Swift, Oprah Winfrey e Beyoncé continuano a esercitare un’influenza culturale significativa.

Interessante è anche l’ingresso di Kim Kardashian nella classifica grazie al successo del suo marchio Skims, evidenziando come le donne stiano diventando sempre più imprenditrici nel mondo della moda e del business. Al 100esimo posto, un riconoscimento simbolico va alle donne del K-Pop, rappresentate nel progetto animato di Netflix Delon Hunters, dimostrando l’impatto globale della cultura pop.