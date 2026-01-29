Le insidie della politica di Trump e il suo impatto sul valore del dollaro

Negli ultimi tempi, la stabilità del dollaro ha subito un notevole deterioramento, rivelando le crepe nella sua storica forza.

Questa tendenza è emersa in modo evidente durante la settimana scorsa, quando l’affermazione del presidente Donald Trump che “il dollaro sta andando bene” è stata contraddetta dai mercati, che hanno reagito facendolo scendere ulteriormente.

Le radici della vulnerabilità del dollaro

La posizione del dollaro come valuta di riferimento globale si basa su una serie di punti di forza storici degli Stati Uniti. Tuttavia, come termiti che gradualmente erodono la struttura di una casa, le politiche disfunzionali dell’attuale amministrazione stanno minando questi fondamentali. Di seguito sono analizzate alcune delle principali problematiche che contribuiscono a questa situazione.

La fiducia internazionale in declino

Uno degli aspetti cruciali della forza del dollaro è la percezione degli Stati Uniti come partner affidabile. Negli ultimi anni, questa fiducia ha subito un colpo significativo. Le recenti azioni politiche e diplomatiche hanno portato a un indebolimento della reputazione americana, minando così uno dei pilastri della sua valuta. Gli investitori globali iniziano a vedere gli Stati Uniti come una nazione meno prevedibile, il che influenza direttamente le loro decisioni economiche.

Critiche alla politica macroeconomica

In aggiunta alla diminuzione della fiducia internazionale, la solidità della politica macroeconomica degli Stati Uniti è sempre più messa in discussione. Le crescenti deficit di bilancio e il debito pubblico rappresentano un rischio significativo per la futura solvibilità del governo federale. Queste preoccupazioni si riflettono nella percezione della sicurezza e della liquidità dei titoli di Stato americani, tradizionalmente considerati un investimento sicuro.

Le conseguenze della legge e dell’ordine

Un ulteriore fattore che contribuisce alla fragilità del dollaro è l’erosione dello stato di diritto negli Stati Uniti. Sebbene i comportamenti delle istituzioni, come l’ICE (Immigration and Customs Enforcement), e l’uso politico del Dipartimento di Giustizia possano apparire come questioni interne, gli investitori esteri manifestano crescenti preoccupazioni riguardo alle interferenze nelle attività commerciali e alle politiche fiscali che impattano i flussi di capitale. Tali elementi possono generare cautela nell’impegnarsi in investimenti a lungo termine negli Stati Uniti.

Una riflessione sul futuro del dollaro

Il calo vertiginoso del valore del dollaro non è un fenomeno temporaneo, ma rappresenta una perdita di credibilità con ripercussioni durature. Le analisi di esperti come Steve Kamin evidenziano che l’attuale situazione è il risultato di un processo in corso, in cui politiche disfunzionali agiscono come una forza corrosiva. Gli investitori sono ora chiamati a riconsiderare la loro fiducia nel dollaro e nelle istituzioni americane, ponendo interrogativi sulla stabilità a lungo termine della valuta.

Il dollaro continua a essere una delle valute più utilizzate al mondo, ma le sfide attuali non possono essere ignorate. La combinazione di problemi interni e la crescente sfiducia internazionale rappresentano un campanello d’allarme per l’economia americana. È fondamentale ripristinare la fiducia e rivedere le politiche macroeconomiche per garantire un futuro solido per il dollaro e mantenere la posizione degli Stati Uniti nel panorama economico globale.