Le migliori marche di spaghetti: sicure e apprezzate da comprare al supermercato

In Italia, la pasta è molto più di un semplice alimento quotidiano; è un simbolo della cultura gastronomica nazionale.

Ogni giorno, milioni di famiglie preparano un piatto di spaghetti, certi di trovare un prodotto di qualità. Dietro le confezioni di pasta presenti nei supermercati, però, si cela un mondo da scoprire. L’associazione di consumatori Altroconsumo ha eseguito un’analisi dettagliata su venti marche di spaghetti, acquistate in diverse catene della grande distribuzione.

I risultati del test di qualità

Il test ha fornito risultati incoraggianti, mostrando un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti, in particolare in riferimento alla sicurezza alimentare. Tra i prodotti analizzati, gli spaghetti Alce Nero si sono distinti per il loro punteggio eccellente nelle analisi di laboratorio e per il gradimento durante la prova di assaggio.

I primi in classifica

Alce Nero Spaghettoni ha conquistato il primo posto, seguito da La Molisana Spaghetti n.15, che ha dimostrato un buon equilibrio tra qualità e sicurezza, e da Esselunga Spaghetti n.3, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. In un periodo caratterizzato da rincari, è rassicurante sapere che due dei tre prodotti migliori sono anche economici.

Micotossine e sicurezza

Un aspetto cruciale riguarda la presenza di micotossine, sostanze tossiche che possono svilupparsi durante il processo di coltivazione del grano. Il DON (deossinivalenolo) è la micotossina più frequentemente riscontrata nella pasta. I risultati hanno mostrato una riduzione significativa della concentrazione media di DON, che è passata da 59 a 32 µg/kg, quasi dimezzandosi rispetto ai test precedenti. Questo miglioramento è particolarmente rilevante per la salute dei bambini, più vulnerabili a queste sostanze.

Controlli sui pesticidi

Le analisi effettuate hanno confermato che tutti gli spaghetti rispettano il peso netto dichiarato e non presentano tracce di sfarinati di grano tenero, vietati nella pasta secca. La qualità proteica è elevata per tutti i campioni, con valori compresi tra il 13 e il 15%, garantendo una buona tenuta in cottura. La situazione riguardante i pesticidi è altrettanto positiva, con la maggior parte dei campioni privi di residui pericolosi. Solo un prodotto ha mostrato tracce di glifosato, in quantità considerate sicure per la salute.

Feedback dei consumatori

Oltre ai dati di laboratorio, Altroconsumo ha voluto raccogliere il parere dei consumatori attraverso una prova di assaggio. Gli spaghetti sono stati valutati in base a aspetto, profumo, consistenza e sapore. I risultati sono stati complessivamente positivi: circa la metà dei campioni ha ottenuto valutazioni molto buone, mentre gli altri si sono posizionati su livelli accettabili. Le differenze tra i prodotti sono emerse chiaramente in tutti gli aspetti analizzati.

I vincitori del test

Tra i prodotti che hanno ottenuto i punteggi migliori, spiccano: Alce Nero Spaghettoni con un punteggio di 82, La Molisana Spaghetti n.15 anch’essa a 82 e Esselunga Spaghetti n.3 con 71. Questi risultati dimostrano che è possibile portare in tavola spaghetti di alta qualità e sicuri senza compromettere il budget familiare.

La pasta italiana, e in particolare gli spaghetti, continua a rappresentare una scelta sicura e gustosa per le famiglie italiane. Con i recenti miglioramenti nella sicurezza alimentare e la varietà di opzioni disponibili, gli italiani possono continuare a godere di uno dei piatti più amati della loro tradizione culinaria.