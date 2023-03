Optimism è una soluzione di ridimensionamento di livello 2 per la blockchain di Ethereum che mira a fornire transazioni più veloci ed economiche pur mantenendo la sicurezza e il decentramento della rete Ethereum. Per raggiungere questo obiettivo, viene ideata una tecnica chiamata rollup ottimistici, che consente di aggregare le transazioni off-chain e quindi di inviarle alla blockchain di Ethereum in un’unica transazione in batch. Ciò riduce la quantità di dati che devono essere elaborati sulla blockchain di Ethereum, portando a commissioni di transazione inferiori e tempi di elaborazione più rapidi.

Oltre a questo, i casi d’uso per Optimism includono il supporto per i contratti intelligenti e consentono agli sviluppatori di creare e distribuire applicazioni decentralizzate (dApp) sulla blockchain di Ethereum.

Synthetix

Uniswap

1 pollice

Portafoglio Coinbase

Metamaschera

Moonpay

L’Optimism DeFi TVL si attesta a $ 964 milioni, al 6 ° posto, un balzo del 38% nel mese, uno dei migliori performer in tutte le grandi catene.

La valanga che ha un TVL inferiore all’Optimism è valutata 6 volte superiore.

Token di Optimism

Il token nativo dell’Optimism chiamato anche Optimism (OP), viene utilizzato per finanziare proposte di sviluppo e integrazioni di terze parti tramite il DAO Optimism Collective. Le persone in possesso di OP possono partecipare al voto sul futuro della rete.

Riduci le commissioni sul gas sulle transazioni Ethereum e migliora la velocità delle transazioni. Interagisci con Dapps costruite sulla rete Optimism

Nel complesso, l’Optimism sta recuperando terreno rispetto ad altre blockchain di Ethereum layer-2 (come Matic). Detto questo, $OP è un buon asset di trading e un asset di investimento moderato.

L’Optimism può raggiungere i 100 dollari?

L’Optimism dovrà aumentare di 34 volte per raggiungere i 100 dollari. A $ 100, la capitalizzazione di mercato di $OP sarà di circa $ 23,1 miliardi. Se l’Optimism dovesse aumentare ad un tasso del 25% ogni anno, ci vorrebbero 16 anni per raggiungere i 100 dollari.

Combinare tutti i fattori

Caso di investimento: moderato

Crescita richiesta: moderata

Requisiti di capitalizzazione di mercato: ragionevoli

Nel complesso, ci sono buone probabilità che l’Optimism raggiunga $ 100. Un programma Burn mirato al 25-50% dei token renderà questo compito molto più semplice

Optimism Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

Optimism Prezzo Previsione 2023 è $5.5

Optimism Token Price Prediction 2025 è $ 10.4

Optimism Prezzo Previsione 2030 è $49.0

