Negli ultimi anni, la sottovalutazione del renminbi ha sollevato preoccupazioni significative sia a livello nazionale che internazionale.

Con un surplus della bilancia dei pagamenti in continua crescita, la leadership cinese si trova di fronte a una scelta cruciale: è necessario consentire un apprezzamento notevole del renminbi per affrontare le attuali sfide economiche.

Il contesto attuale del renminbi

Secondo recenti rapporti del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il surplus della bilancia corrente della Cina è stimato per il 2025 al 2,0% del prodotto interno lordo (PIL), superando di 1,2 punti percentuali la norma storica. Questo suggerisce che il renminbi sia stato sottovalutato di circa l’8,5%. Tuttavia, l’ultima revisione del FMI prevede un surplus ancora più elevato nel 2025, pari al 3,3% del PIL, il che implicherebbe una sottovalutazione del 18% del renminbi.

Il divario tra i dati

L’analisi del Fondo Monetario Internazionale (FMI) si fonda su dati relativi alla bilancia dei pagamenti, che nel 2025 hanno mostrato importanti divergenze rispetto ai dati commerciali cinesi. L’utilizzo di dati doganali precedenti suggerisce che il surplus corrente potrebbe addirittura raggiungere il 5% del PIL, portando la sottovalutazione del renminbi a circa il 30%. Questa discrepanza nei dati solleva interrogativi sulla veridicità delle attuali stime e sulla loro idoneità per l’elaborazione delle politiche economiche.

Le conseguenze dell’apprezzamento

Un forte apprezzamento del renminbi potrebbe avere effetti di vasta portata sull’economia globale. Sebbene l’apprezzamento della valuta possa stimolare la domanda interna, esso potrebbe anche mettere sotto pressione i settori industriali cinesi, già afflitti da una capacità produttiva eccessiva. I produttori potrebbero trovarsi in difficoltà nel mantenere i margini di profitto a causa dell’aumento dei costi di produzione.

Problemi di disinflazione

L’apprezzamento della valuta è associato a fenomeni di disinflazione, rendendo complessa la gestione economica per le autorità monetarie cinesi. In un contesto in cui la stabilità finanziaria rappresenta una priorità, un cambiamento nel regime di cambio potrebbe essere considerato rischioso. La leadership cinese, nota per la sua cautela, potrebbe quindi mostrarsi riluttante ad accettare un apprezzamento del renminbi, temendo conseguenze negative sulla crescita economica.

La necessità di un cambiamento

Ignorare la necessità di un apprezzamento della valuta può comportare conseguenze a lungo termine. L’attuale sottovalutazione del renminbi sostiene la crescita del PIL cinese, ma genera un disallineamento con le economie dei partner commerciali, in particolare in Europa. Se la Cina intende aumentare la domanda interna e ridurre il surplus commerciale, è fondamentale adottare misure che favoriscano un apprezzamento graduale e significativo del renminbi.

Un approccio proattivo e una revisione della politica valutaria potrebbero non solo giovare all’economia cinese, ma anche contribuire alla stabilità economica globale. La sfida per la leadership cinese consisterà nel trovare un equilibrio tra la necessità di crescita interna e le pressioni esterne derivanti dalla sottovalutazione della propria valuta.