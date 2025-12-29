Manovra finanziaria: fiducia in Aula e le polemiche in corso

La legge di Bilancio è al centro del dibattito politico in Italia, con il governo che ha richiesto la fiducia alla Camera dei Deputati.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha annunciato la chiamata per il voto in Aula, prevista per domani sera. La votazione finale sul provvedimento è fissata per martedì mattina, in un clima di forte tensione tra maggioranza e opposizione.

Le polemiche in Aula

Durante l’esame della manovra, l’Aula è diventata un palcoscenico di scontri tra i vari schieramenti politici. La Fratelli d’Italia ha chiesto un’informativa urgente al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in merito a un’inchiesta su presunti fondi destinati a finanziare Hamas. Sara Kelany ha messo in evidenza l’arresto di Mohamed Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi, accusato di reati gravi come il terrorismo. La deputata ha sottolineato il ruolo di politici dell’opposizione che avrebbero avuto rapporti con Hannoun, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nazionale.

Richieste di chiarimento

Giovanni Donzelli, un altro esponente di FdI, ha chiesto che anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, fornisse chiarimenti sulla vicenda, evidenziando l’importanza di mantenere i rapporti internazionali dell’Italia. A suo avviso, la superficialità delle opposizioni potrebbe ledere l’immagine del Paese a livello globale. Donzelli ha affermato che il governo sta lavorando per la pace e non per il genocidio.

Le reazioni delle opposizioni

La risposta del Movimento 5 Stelle non si è fatta attendere. Il capogruppo Riccardo Ricciardi ha denunciato la fretta di accusare senza attendere l’esito delle indagini. Ricciardi ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da membri del suo partito, come Stefania Ascari, che ha documentato le violenze in Cisgiordania. Il Partito Democratico, dal canto suo, ha definito l’atteggiamento di FdI come “irresponsabile”, sottolineando che le polemiche in corso rischiano di compromettere il rispetto dei tempi per l’approvazione della legge di Bilancio.

Le accuse reciproche

Il presidente dell’Aula, Fabio Rampelli, ha cercato di mantenere l’ordine, spiegando che era necessario ascoltare le argomentazioni di Donzelli, poiché la questione sollevata era di grande rilevanza. Tuttavia, le tensioni continuano a crescere, con il Pd che chiede un approccio più responsabile da parte della maggioranza.

Il futuro della manovra finanziaria

La Commissione Bilancio ha avviato l’esame degli emendamenti alla manovra, con circa 780 proposte rimaste da votare. Tra queste, ben 158 emendamenti sono stati dichiarati inammissibili, evidenziando le divergenze tra le varie forze politiche. La discussione generale è prevista nel pomeriggio, seguita dal voto sulla questione di fiducia.

Il governo deve affrontare non solo le critiche ma anche la sfida di approvare una manovra da 22 miliardi di euro, che prevede misure significative come il taglio delle tasse e una nuova pace fiscale. Le opposizioni, che hanno presentato un numero considerevole di emendamenti, continueranno a battere sul tasto della difesa dei diritti sociali e della dignità lavorativa.

La situazione resta fluida e le prossime ore saranno decisive per il futuro della manovra e per il governo Meloni, che si trova a gestire una fase complessa e delicata della sua legislatura.