Marijuana pagata in criptovalute: due giovanissimi segnalati dalla Guardia di Finanza

L’episodio, riportato il 10/04/2026, ha coinvolto operatori del Comando provinciale di Treviso della Guardia di Finanza, che hanno intercettato una spedizione internazionale contenente 150 grammi di marijuana.

Il pacco, partito dalla Repubblica Ceca, risultava ufficialmente destinato a un nominativo inesistente ma era effettivamente indirizzato a due giovani residenti nella provincia. L’operazione ha messo in luce l’uso di criptovalute per il pagamento, una scelta mirata a rendere più difficile il tracciamento dei trasferimenti.

Grazie a un provvedimento di ritardato sequestro emesso dalla Procura, gli investigatori hanno scortato il pacco fino a un armadietto automatico, noto come locker, dove si sarebbe consumato il ritiro. Dopo un periodo di appostamento, un giovane ha aperto lo scomparto con un codice ricevuto sul cellulare e ha prelevato il pacco, venendo immediatamente bloccato. L’intervento ha poi portato all’identificazione di un secondo minorenne coinvolto nella vicenda.

Il sequestro e il ritiro al locker

Il monitoraggio della spedizione è stato il punto di partenza dell’attività investigativa: la Guardia di Finanza ha individuato il pacco sospetto e lo ha seguito fino al luogo di consegna senza interrompere la tracciatura. L’accesso al locker è avvenuto mediante un codice associato allo smartphone del destinatario, una modalità che ha permesso ai finanzieri di sorprendere il ritiro in tempo reale. L’uso del locker qui fungeva da interfaccia fisica tra il fornitore estero e i clienti locali, riducendo i contatti diretti tra le parti.

Modalità operative rilevate

Dalle attività è emerso che l’acquisto era stato effettuato tramite trasferimento di valuta digitale: l’impiego di criptovalute è stato confermato dall’analisi dei dispositivi sequestrati. Questa tecnica è spesso scelta per la percepita difficoltà di rintraccio, benché gli investigatori dispongano di strumenti sempre più raffinati per collegare pagamenti e invii. L’azione sul campo ha quindi combinato controllo fisico della spedizione e analisi digitale per ricostruire la filiera dell’ordine.

Reperti emersi nelle perquisizioni

Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti elementi compatibili con l’attività di piccolo spaccio: tre bilancini di precisione, cinque grinder per sminuzzare l’erba e numerosi sacchetti di cellophane per il confezionamento delle dosi. Questi reperti hanno suggerito agli inquirenti che l’obiettivo non fosse esclusivamente l’uso personale, ma una forma organizzata di distribuzione sul mercato locale. Le analisi sui telefoni hanno inoltre ricostruito la comunicazione con il fornitore estero e la modalità di pagamento in valuta virtuale.

Rilievo probatorio e conseguenze

La documentazione raccolta ha portato alla segnalazione dei due giovani alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia per i reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’indagine ha previsto il sequestro della sostanza e degli strumenti ritrovati, oltre al blocco delle prove digitali presenti sui dispositivi. L’azione coordinata degli uffici giudiziari e investigativi mira ora a ricostruire i passaggi precedenti e a individuare eventuali fornitori esteri responsabili della cessione.

Implicazioni sul territorio e sviluppi dell’indagine

L’episodio dimostra come l’uso di criptovalute e canali di consegna automatizzati possa integrare la filiera del narcotraffico su scala trasnazionale, anche quando ad essere coinvolti sono soggetti minorenni. Le forze dell’ordine hanno proseguito i controlli sul territorio e hanno segnalato il rinvenimento, in sede di attività successive, di alcune pastiglie di ecstasy e di grammi di metanfetamina non ricondotti ai due indagati. L’obiettivo degli investigatori resta quello di ricostruire l’intera rete di approvvigionamento, risalendo ai responsabili che gestivano i contatti esteri.

Questo caso sottolinea l’importanza di un approccio integrato, che combini il monitoraggio fisico delle spedizioni con l’analisi delle tracce digitali. L’utilizzo di strumenti tecnologici per la tracciatura e la cooperazione internazionale risultano sempre più cruciali per contrastare pratiche illecite che sfruttano strumenti di pagamento moderni e infrastrutture di consegna automatizzata.