Master Executive in Finanza e Mercati Finanziari: Potenzia le Tue Competenze e Fai Crescere la Tua Carriera

Il Master in Finanza e Mercati Finanziari offerto dalla Rome Business School rappresenta un’opportunità unica per chi desidera approfondire le proprie competenze nel settore finanziario.

La formazione si concentra su aspetti vitali come la valutazione degli investimenti aziendali, la comprensione del sistema bancario e le dinamiche dei mercati finanziari.

Attraverso un approccio pratico e coinvolgente, gli studenti acquisiranno conoscenze avanzate, partendo da una solida base di competenze gestionali. Questo master è progettato per preparare i partecipanti a gestire e prendere decisioni efficaci nel panorama finanziario in continua evoluzione.

Obiettivi di apprendimento del master

Il programma è strutturato per fornire agli studenti una visione strategica della funzione finanziaria in un contesto economico in rapida trasformazione. Tra gli obiettivi principali vi è la capacità di:

Prendere decisioni di investimento e finanziamento complesse, utilizzando metodologie rigorose orientate alla creazione di valore.

Valutare aziende e operazioni di fusione e acquisizione (M&A) per decisioni strategiche mirate.

Applicare tecniche avanzate di Corporate & Investment Banking .

. Analizzare i trend della finanza in relazione all’innovazione e alla sostenibilità.

Struttura del master: quattro pilastri fondamentali

Il percorso formativo si basa su quattro pilastri chiave:

Collegamenti con il mondo aziendale

Attraverso laboratori pratici e visite aziendali, gli studenti possono interagire con esperti del settore e sviluppare una rete di contatti professionali. La Business Practice LAB consente di applicare le conoscenze teoriche in situazioni reali, preparando i partecipanti a una carriera di successo.

Internazionalità e networking

Il master si distingue per la sua dimensione internazionale, con docenti provenienti da diverse nazioni e opportunità di partecipazione a Bootcamps in località prestigiose come Silicon Valley e Parigi. Questo ambiente multiculturale arricchisce l’esperienza formativa e apre le porte a nuove opportunità professionali.

Il valore del master per la carriera

Completando il master, i laureati possono aspettarsi un significativo miglioramento delle loro prospettive di carriera. Statistiche indicano un aumento medio del 27% nel salario entro un anno dal conseguimento del titolo. Alumni del programma hanno trovato impiego in aziende rinomate come PwC, ING Bank e American Express.

Un elemento distintivo del master è la preparazione per l’esame CFA Level I, attraverso un corso elettivo specifico. Questo modulo, tenuto da professionisti certificati, offre una preparazione completa su contabilità, economia e analisi finanziaria.

Esperienze pratiche e sfide reali

Un altro aspetto fondamentale del programma è la simulazione di trading sulla piattaforma etoro.com, dove gli studenti possono mettere in pratica le proprie competenze in un ambiente sicuro e controllato. Questa esperienza consente di testare strategie di investimento e analisi di mercato in tempo reale.

In aggiunta, il Business Practice Lab offre la possibilità di condurre analisi di risk management su prodotti bancari, fornendo così un’esperienza concreta nella gestione delle problematiche finanziarie. I partecipanti affrontano sfide pratiche che riflettono situazioni reali del settore.

Il futuro della finanza: innovazione e sostenibilità

