Master in finanza, intermediari e mercati: come partecipare alla presentazione dell’Università di Bologna

Se sei interessato a un percorso avanzato nel mondo della finanza, il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna propone un incontro informativo dedicato alla Laurea magistrale in Finanza, intermediari e mercati.

Questo appuntamento è pensato per offrire una panoramica chiara sulla struttura didattica, gli sbocchi professionali e le modalità di accesso al corso, permettendo ai partecipanti di valutare l’offerta formativa con strumenti concreti. Partecipare è semplice, ma è necessario completare la registrazione preventiva per ottenere l’accesso all’aula virtuale.

L’incontro sarà condotto dal coordinatore del corso, il Prof. Fabrizio Palmucci, che illustrerà il percorso formativo e risponderà alle domande dei candidati. Durante la sessione verranno spiegati aspetti pratici come i contenuti dei moduli, le opportunità di tirocinio e le collaborazioni con il settore finanziario. La presentazione è rivolta a laureati e laureandi interessati a specializzarsi nei mercati e negli intermediari finanziari; l’incontro fornirà inoltre indicazioni operative su come registrarsi e collegarsi alla sessione online.

Come partecipare all’incontro

Per assicurarti un posto è necessario effettuare la iscrizione tramite il pulsante presente in alto alla pagina dell’evento: la procedura è rapida e consente di ricevere le informazioni utili per l’accesso. Il giorno dell’incontro, per entrare nella stanza virtuale, dovrai utilizzare Microsoft Teams seguendo la semplice procedura di accesso prevista dall’Ateneo. Ricorda che l’accesso non è automatico: il pulsante Partecipa nella sezione I miei eventi si attiverà poco prima dell’avvio della presentazione, quindi verifica la tua presenza pochi minuti in anticipo per evitare problemi tecnici.

Registrazione e accesso alla stanza virtuale

La procedura operativa prevede pochi passaggi: prima effettua la registrazione tramite il link indicato, poi il giorno dell’evento apri il tuo profilo e vai nella sezione I miei eventi. Qui comparirà il pulsante Partecipa, che ti permetterà di entrare nell’aula virtuale su Microsoft Teams. Se utilizzi dispositivi mobili, assicurati di avere l’app aggiornata; se accedi da desktop, controlla microfono e altoparlanti in anticipo. In caso di problemi tecnici è consigliabile riavviare il browser o l’app e ripetere l’accesso qualche minuto dopo.

Programma della presentazione

L’evento è strutturato in due momenti distinti: una presentazione frontale e una sessione dedicata alle domande. La scaletta prevede Ore 10:00-10:45 per la presentazione del corso a cura del Prof. Fabrizio Palmucci, durante la quale verranno illustrati gli obiettivi formativi, i contenuti dei corsi e le opportunità professionali offerte dal percorso. Si tratta di un’occasione per comprendere in modo approfondito la filosofia didattica e i requisiti di accesso, con riferimenti a stage, laboratori e partnership con realtà del settore finanziario.

Sessione di domande e risposte

Dalle Ore 10:45-11:30 sarà aperta la sessione di domande e risposte, durante la quale i partecipanti potranno porre quesiti al coordinatore e ottenere chiarimenti su piani di studio, modalità di valutazione e prospettive occupazionali. È il momento ideale per chiedere dettagli pratici, come l’articolazione degli insegnamenti, le attività di tirocinio e le opportunità extracurricolari. Ti consigliamo di preparare le domande in anticipo e, se possibile, inviarne alcune già nel form di registrazione per ottimizzare i tempi della sessione.

Informazioni sul corso e contatti

Per approfondire il percorso didattico visita la pagina web dedicata al corso Finanza, intermediari e mercati sul sito dell’Università di Bologna, dove trovi il dettaglio dei moduli, le modalità d’accesso e i riferimenti amministrativi. Per quesiti specifici relativi al piano degli studi o all’organizzazione dell’insegnamento, puoi contattare il coordinatore del corso, Prof. Fabrizio Palmucci, all’indirizzo email [email protected]. Nel messaggio indica il tuo background accademico e le domande che desideri porre: il team del corso risponderà con indicazioni puntuali e supporto per l’iscrizione.