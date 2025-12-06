Master Online in Management e Marketing Musicale: Un’Occasione Imperdibile per il Tuo Futuro

Il master online di primo livello in Management, Marketing Media della Musica offre un’opportunità significativa per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore musicale.

Questo programma presenta un percorso formativo innovativo, volto a sviluppare competenze strategiche e pratiche nel campo della musica e dei suoi aspetti commerciali. L’Open Day online, previsto per il mercoledì 10 dicembre, dalle ore 18.00 alle 19.00, rappresenta un’importante occasione per approfondire questa affascinante disciplina.

Il master in management musicale

Il master è progettato per fornire agli studenti una preparazione completa in ambito manageriale e marketing applicato alla musica. Attraverso un approccio multidisciplinare, il programma affronta tematiche quali la gestione artistica, la promozione e la distribuzione musicale. Gli studenti hanno l’opportunità di apprendere da esperti del settore, partecipando a corsi interattivi e seminari.

Formazione pratica e teorica

Le lezioni si concentrano su aspetti teorici e pratici, consentendo agli studenti di acquisire competenze utili per affrontare le sfide del mercato musicale. Saranno trattati argomenti come la costruzione di un brand musicale, le strategie di marketing digitale e l’importanza di una solida rete di contatti nel settore. Il programma include, inoltre, attività di tutorato che supportano gli studenti nel loro percorso formativo.

Opportunità di tutorato e orientamento

Per l’anno accademico 2025/2026, sono stati pubblicati bandi di tutorato rivolti agli studenti, finalizzati a fornire supporto nelle attività didattiche e di orientamento. Questi bandi sono aperti a dottorandi e studenti, rappresentando un’importante occasione di coinvolgimento attivo nella comunità accademica.

Processo di candidatura

Le domande per i bandi di tutorato devono essere presentate seguendo le istruzioni specificate nei documenti ufficiali. È fondamentale rispettare le scadenze indicate per poter partecipare a queste iniziative. Gli studenti interessati possono trovare ulteriori informazioni sui requisiti e sulle modalità di candidatura visitando il sito ufficiale dell’università.

Informazioni utili per gli studenti

Per gli studenti che si preparano a iniziare il loro percorso accademico, il 29 settembre 2025 segnerà l’inizio del corso di laurea triennale in Economia e gestione aziendale. Durante la Giornata delle Matricole, i nuovi studenti avranno l’opportunità di incontrare i docenti e ricevere informazioni importanti sul loro percorso di studi.

Inoltre, dal 10 settembre al 20 settembre 2025, si svolgerà un precorso di Matematica Generale, obbligatorio per gli studenti con obbligo formativo aggiuntivo. Questa iniziativa è fondamentale per garantire che tutti gli studenti partano con le competenze necessarie per affrontare il corso con successo.

Per gli studenti che intendono intraprendere tirocini curriculari, l’università offre un supporto costante tramite le segreterie didattiche. Queste sono disponibili per fornire informazioni dettagliate sui requisiti e sulle modalità di invio delle candidature.