Da Bitcoin a Sui: come le criptovalute stanno cambiando il mondo finanziario

Dai pionieri del denaro digitale alle ultime innovazioni, scopri come le criptovalute stanno trasformando la finanza globale

Il mondo delle criptovalute rappresenta una delle rivoluzioni più significative nel panorama finanziario degli ultimi anni. Queste valute digitali, basate su tecnologie blockchain stanno ridefinendo il concetto di denaro e di transazione, offrendo nuove opportunità e sfide agli investitori e agli utenti.

Dai primi esperimenti degli anni ’90 con progetti come DigiCash e B-Money, fino all’avvento di Bitcoin nel 2009, il percorso delle criptovalute è stato segnato da innovazioni continue. Oggi, oltre a Bitcoin, esistono migliaia di altre criptovalute, ognuna con caratteristiche uniche e applicazioni specifiche.

L’innovazione tecnologica di Sui Network

Tra le ultime innovazioni nel settore, spicca Sui Network una piattaforma che sta guadagnando attenzione per le sue transazioni atomiche. Durante l’evento Basecamp, Sui ha dimostrato la capacità di eseguire fino a 1.024 chiamate di funzione Move in una singola transazione atomica, garantendo operazioni complesse che si completano interamente o vengono annullate del tutto.

Le transazioni su Sui si finalizzano in circa 400 millisecondi, un tempo compatibile con decisioni AI in tempo reale. Durante esperimenti in livestream, la rete ha registrato un picco di 6.086.766 transazioni al secondo, un dato che sottolinea la scalabilità e l’efficienza della piattaforma.

La partnership con Google

Sui Network ha stretto una partnership strategica con Google, diventando partner di lancio del protocollo Agentic Payments (AP2). Questo framework permette agli agenti AI di effettuare transazioni in modo sicuro e verificabile, posizionando Sui come infrastruttura di riferimento per il commercio guidato dall’AI.

La partnership con Google non è solo un marchio da esibire, ma sposta Sui dentro il perimetro delle grandi piattaforme tecnologiche che stanno definendo gli standard dei pagamenti agentici. Questo posizionamento strategico potrebbe aprire nuove opportunità per l’adozione delle criptovalute in settori avanzati come l’AI e la finanza on-chain.

Le opportunità di investimento nel 2026

Il 2026 è stato un anno difficile per gli investitori in criptovalute, con cali significativi in molte delle principali valute digitali. Tuttavia, questa situazione potrebbe rappresentare un’opportunità per chi è alla ricerca di investimenti a lungo termine.

XRP ad esempio, ha registrato un calo del 32% nel 2026, scendendo sotto la soglia di 1 dollaro. Nonostante questo, XRP continua ad attrarre investitori grazie al suo potenziale di crescita e alla visione di Ripple di diventare un sistema di pagamento end-to-end basato su blockchain.

Altre criptovalute come Cardano e Dogecoin hanno subito cali simili, ma presentano sfide diverse. Cardano, un tempo considerato il prossimo Ethereum, ha perso il suo slancio nel settore della finanza decentralizzata (DeFi) e non mostra segni di ripresa a breve termine. Dogecoin, la criptovaluta meme più popolare, ha registrato un calo del 35% nel 2026, riflettendo il declino generale delle meme coin.

Secondo gli esperti, XRP rimane la criptovaluta principale da considerare per un investimento a lungo termine, soprattutto se il Clarity Act verrà approvato e l’amministrazione continuerà a sostenere il settore delle criptovalute.