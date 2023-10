Memeinator previsione prezzi 2024 e 2025

in

La prevendita di Memeinator è finalmente attiva e ha attirato l’interesse degli investitori. Il progetto ha già raccolto importi considerevoli negli ultimi giorni nonostante la tendenza al ribasso del mercato dall’inizio della settimana.

Cos’è Memeinator?

Memeinator è un entusiasmante progetto Web3 che sta attirando l’interesse degli investitori. È un progetto che sta sfruttando l’onda delle monete meme e cerca di fornire agli utenti una vasta gamma di utilità.

Come progetto crittografico, Memeinator è in missione per distruggere meme senza valore e diventare uno dei principali token meme al mondo.

Lo spazio crittografico è pieno di migliaia di progetti di meme senza valore senza alcun caso d’uso oltre alla speculazione. Memeinator si sta mettendo da parte da questo gruppo offrendo agli utenti numerose utilità.

Memeinator utilizzerà la tecnologia AI per identificare meme senza valore, consentendo agli investitori di conoscerli e evitare di loro. Il team intende spingere Memeinator a una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari o più a medio-lungo termine. Hanno già pubblicato una tabella di marcia dettagliata che mostra come intendono raggiungere i loro obiettivi.

La prevendita di Memeinator è iniziata pochi giorni fa ed è già nella sua terza fase. Il token nativo è stato venduto per 0,01 dollari nella prima fase di prevendita e ora costa 0,0112 dollari. Il prezzo salirà a 0,0485 dollari entro la fine della prevendita, dando ai primi investitori un enorme ROI del 132% alla quotazione.

Il team lancerà anche un gioco Memeinator alla conclusione della prevendita, seguendo lo stesso tema. I giocatori saranno in eliminazione dei meme nemici in un buon shoot-em-up vecchio stile.

La prevendita di Memeinator supera i 500.000 dollari in meno di una settimana

La prevendita di Memeinator è andata in diretta meno di una settimana fa e il team ha raccolto più di 500.000 dollari. Questa è un’impresa impressionante dopo aver raccolto oltre 200.000 dollari nelle prime ore dal lancio della prevendita.

Finora, Memeinator ha raccolto 530 mila dollari dei 693 mila dollari richiesti nella terza fase. Gli investitori possono acquistare il token Memeinator (MMTR) utilizzando stablecoin ETH, USDT e USDC.

MMTR è attualmente disponibile per gli investitori sulle reti Ethereum e BNBChain. Per acquistare il token, gli investitori collegheranno semplicemente uno qualsiasi dei portafogli supportati al sito web di Memeinator e acquisteranno i token utilizzando monete ETH, USDT e USDC.

Perché la prevendita di Memeinator sta raccogliendo l’interesse degli investitori?

Memeinator sta già raccogliendo l’interesse degli investitori grazie alla sua proposta di valore unica tra i token meme. MMTR è il token nativo dell’ecosistema e alimenterà diverse attività sulla piattaforma.

Il progetto si rivolge a una vasta gamma di pubblico, dai degen ai nativi delle criptovalute e agli speculatori. Memeinator sfruizzerà l’IA per analizzare e valutare i meme su Internet, identificando meme di qualità inferiore per sostituirli o distruggerli.

L’uso dell’IA consentirà a Memeinator di indirizzare solo la qualità, consentendo agli utenti di godere dei contenuti più fantasiosi e di impatto.

Inoltre, la tokenomics del progetto è calcolata per fornire valore ai titolari e ai partecipanti. Il suo token nativo è dotato di alcune caratteristiche interessanti, tra cui meccanismi deflazionisti e ricompense per i titolari. Il team ha già rivelato che il 20% dei token è assegnato per il marketing, la quotazione CEX e la liquidità.

Il Memeinator è una buona opportunità di investimento?

La decisione di investire in un progetto crittografico è lasciata esclusivamente all’investitore. Tuttavia, con milioni di progetti crittografici attualmente disponibili, è difficile prendere una decisione.

Memeinator potrebbe rivelarsi una delle principali monete meme al mondo, grazie al suo caso d’uso nel mondo reale. Come moneta meme che sta sfruttando l’IA, Memeinator potrebbe fornire un valore eccellente agli investitori a medio e lungo termine.

Memeinator vuole diventare un progetto da un miliardo di dollari e i primi investitori potrebbero essere vincitori a medio e lungo termine. Il settore delle monete meme sta vivendo una crescita esponenziale e ha recentemente toccato un massimo storico di 36 miliardi di dollari, un massiccio aumento rispetto ai $ 0 che il mercato valeva all’inizio del 2019.