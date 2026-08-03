Mercati in leggero calo, Bitcoin domina con il 56,2%

Recap settimanale: Bitcoin al 56,2% di dominance, crypto market cap -0,8%, EUR/JPY -1,583%

La settimana si chiude con un tono cauto sui mercati, segnata da una leggera contrazione delle crypto e da un calo marcato dell’EUR/JPY. Bitcoin mantiene una posizione dominante, mentre Ethereum mostra una resistenza relativa.

Sul fronte valutario, l’EUR/JPY è il tasso che spicca per la sua flessione, con un calo di 1,583%. L’EUR/USD, invece, registra un modesto aumento dello 0,078%, mentre l’EUR/GBP scende dello 0,166%. La pressione sullo yen riflette una settimana di avversione al rischio, con gli investitori che cercano rifugio in valute più stabili.

Nel settore crypto, il market cap totale ha registrato un calo dello 0,8% nelle ultime 24 ore. Bitcoin, con una dominance del 56,2%, ha chiuso a 62763 USD, in calo dell’1%. Ethereum, con una dominance del 10%, ha perso lo 0,92%, chiudendo a 1857,54 USD. La performance relativa di Ethereum suggerisce una certa resistenza, ma il trend generale rimane negativo.

La settimana prossima, gli occhi saranno puntati sull’andamento delle valute emergenti e sulla capacità delle crypto di riprendere slancio in un contesto di mercato ancora incerto.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.