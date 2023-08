COME INVESTIRE 500 EURO (per guadagnare)?

Investimenti in borsa, immobili, assicurazioni sulla vita, la scelta è vostra. In questa guida ti aiuto a investire saggiamente 500 euro con lo scopo di guadagnarci.

Attenzione: i migliori investimenti non si fanno solo in banca! <esiste una serie di opportunità interessanti e più o meno rischiose li fuori.

Serve prudenza, ma ha senso spendere un po’ di tempo per capirci di più.

PRIMA DI TUTTO, QUAL È IL VOSTRO PROFILO DI INVESTIMENTO?

Prepararsi alla pensione, ottenere un reddito aggiuntivo, acquistare la residenza principale o la seconda casa, per costituire un portafoglio immobiliare… perché volete investire?

Come diceva un popolare coach finanziario, per sbagliare meno: “serve partire dai perché”.

Volete risparmiare o investire?

Quali sono i vostri obiettivi a lungo termine?

E qual è la vostra tolleranza al rischio?

Conoscete il mondo della finanza e siete a vostro agio con le tasse?

Siete indipendenti quando si tratta di investire o dovete coinvolgere famiglia o partner di business?

Volete investire in modo responsabile?

Volete investire 500 euro al mese tutti i mesi o semplicemente una somma unica?

Tutte queste domande possono essere scoraggianti, ma sono necessarie. Con esse potrete definire il vostro progetto di investimento e scegliere i prodotti migliori per il vostro profilo (investimento passivo o attivo)!

QUALI SONO LE OPZIONI PER INVESTIRE 500 EURO?

Investimenti Postali

Gli italiani si sentono al sicuro quando investono in Posta.

Effettivamente, la maggior parte degli investimenti fatti lì sono garantiti al 100% dalla CDP, quindi dallo stato italiano.

I Buoni Fruttiferi che si possono fare negli uffici Postali sono senza dubbio tra i prodotti di investimento più diffusi a amati nel nostro paese. Infatti è da generazioni che le famiglie italiane si fidano della sicurezza e delle certezze che offrono i BFP.

Se pur è vero che i rendimenti non sono molto alti, resta il fatto che a tanta gente basta la certezza di non perdere il denaro investito e di ricevere un piccolo guadagno.

Fondi comuni di investimento (oppure ETF)

I fondi comuni di investimento consentono di mettere insieme il denaro di diversi investitori per costruire un portafoglio di attività finanziarie, come azioni, obbligazioni o immobili. Sono gestiti in modo professionale e sono spesso considerati un’opzione di investimento a basso rischio per gli investitori alle prime armi. I fondi comuni di investimento sono spesso confusi con gli ETF, con cui hanno molto in comune.

Attenzione: un fondo che segue un indice di borsa è generalmente la scelta più comune. Non dimenticare però che alcuni fondi possono essere estremamente volatili. Fondi di questo tipo sono inadatti a chi non è esperto o a chi ha una bassa tolleranza al rischio.

Acquistare azioni e investire nel mercato azionario

L’acquisto di azioni consente di diventare proprietari di una parte di una società quotata in borsa. Il mercato azionario è un’opzione interessante per gli investitori a lungo termine che vogliono beneficiare della crescita dell’azienda, ma comporta anche dei rischi.

Le azioni fluttuano in base all’economia e alla performance dell’azienda. Se da un lato il rendimento può essere elevato, dall’altro c’è il rischio di perdere il capitale e il denaro investito. Bisogna anche pensare ai costi dell’investimento e alle conoscenze necessarie!

Ci vuole anche tempo: i prezzi delle azioni devono essere monitorati! Fortunatamente, la tecnologia digitale e gli algoritmi sono a disposizione per aiutarvi.

Prodotti di risparmio (conto, libretto, piani di risparmio, assicurazione sulla vita)

I prodotti di risparmio sono un modo semplice e sicuro per accantonare denaro man mano che si va avanti e farlo crescere a lungo termine grazie agli interessi maturati. In Italia, i tassi di interesse sui conti di risparmio sono generalmente bassi. È un investimento a lungo termine! Ciò significa che dovrete aspettare un po’ prima di vedere un aumento significativo del vostro denaro.

Tenete presente che le condizioni di utilizzo dei vostri risparmi sono diverse: in Italia, mentre per il fondi pensionistici chiusi bisogna aspettare il pensionamento, l’assicurazione sulla vita offre prelievi più flessibili.

Non dimenticate di confrontare anche il sistema fiscale! Il conto (o deposito) a termine blocca il denaro investito per un certo periodo! Non è quindi l’ideale se avete bisogno di prelevare rapidamente del denaro.

Non dimenticare mai la differenza tra risparmiare e investire, perchp non sono affatto la stessa cosa.

Investimento immobiliare

Un gruppo di investitori può essere un modo di avere accesso ad affari immobiliari di grosse dimensioni senza essere un esperto.

Questi generalmente raccolgono denaro dai loro investitori per acquistare, gestire e affittare edifici. Investire in questo modo significa acquistare azioni della società, il che vi permette di possedere una parte del vostro portafoglio immobiliare. Si tratta di un modo semplice e accessibile di investire in immobili senza doverli gestire direttamente.

I gruppi hanno una base di attività diversificata, che riduce il rischio di perdita in caso di problemi con un singolo immobile. Voglio dire che non investono in un singolo immobile, come portebbe fare un privato. Loro hanno decine di immobili in gestione. Sono gestiti da professionisti, il che consente di beneficiare della loro esperienza nelle faccende immobiliari. Il reddito generato dall’investimento viene percepito regolarmente sotto forma di rendita. Gli gruppi offrono un rischio medio alto e un rendimento interessante.

Criptovalute

Se avete 500 euro in tasca, e siete consapevoli dei rischi, perché non investire in Bitcoin o in altre criptovalute? Q

ueste possono fluttuare in modo significativo in un periodo di tempo molto breve e quindi offrono un ottimo rendimento a breve e medio termine, una vera e propria fonte di profitto per gli investitori che riescono ad anticipare i movimenti del mercato.

Ti avverto: non è facile.

Tuttavia, a causa della loro volatilità, le criptovalute presentano anche un rischio di forti perdite da considerare nella scelta dell’investimento.

È bene investire in questo modo solo denaro che siamo disposti a perdere al 100%. e di cui non avremo bisogno per molti anni.

Attenzione alle truffe con le piattaforme di criptovalute! Prima di investire il vostro denaro, verificate l’organizzazione in questione. La CONSOB ed altri siti autorevoli offrono consigli su come non farsi imbrogliare quando investite in criptovalute e come scegliere l’intermediario in Italia. L’ente fornisce anche la white list dei fornitori affidabili approvati.

Crowdfunding

Il crowdfunding è un metodo di investimento alternativo che consente a un individuo o a una società di raccogliere fondi da un gran numero di investitori o contribuenti tramite Internet. Esistono diversi modelli di crowdfunding, tra cui il crowdfunding basato su donazioni, prestiti (crowdlending) e azioni. È anche un modo eccellente per sostenere le imprese, l’innovazione in Italia e i progetti che vi stanno a cuore!