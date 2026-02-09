Milano-Cortina 2026: come variano i costi per un weekend olimpico

Il grande evento delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicina e con esso sorgono domande sui costi legati ai soggiorni per i visitatori.

Recenti analisi hanno evidenziato come i prezzi degli alloggi stiano subendo un significativo ridimensionamento, contrariamente alle previsioni iniziali che richiamavano una domanda elevata e prezzi gonfiati.

Il calo dei prezzi degli alloggi

Stando a un’indagine condotta da Altroconsumo, il costo medio per un weekend olimpico è diminuito drasticamente. In particolare, il prezzo medio per due pernottamenti e l’accesso a eventi sportivi è sceso da 1.874 euro a 1.103 euro. Questo cambiamento riflette una modifica delle aspettative di mercato, con albergatori e proprietari di case vacanze costretti a rivedere le loro tariffe.

Un’analisi per località

La località di Cortina d’Ampezzo ha registrato la flessione più significativa, con i prezzi che sono scesi fino a un incredibile 75%. Prima della riduzione, il costo medio per un weekend si attestava intorno ai 2.078 euro, ora fissato sui 500 euro per pernottamento. Anche gli affitti brevi attraverso piattaforme online hanno subito un notevole calo, passando da oltre 3.000 euro a circa 500 euro.

Costi accessibili e opportunità di soggiorno

Nonostante i cali, i costi per un soggiorno durante le Olimpiadi rimangono più alti rispetto a un weekend invernale standard. Tuttavia, il confronto con i prezzi natalizi denota una netta riduzione. A Milano, i costi per pernottamenti superano leggermente i 300 euro, mentre in Val di Fiemme si attestano intorno ai 453 euro.

Scelte di alloggio per eventi istituzionali

Per le delegazioni ufficiali e gli sponsor di alto profilo, sono stati selezionati hotel esclusivi come l’Armani Hotel e il Park Hyatt di Milano. Tuttavia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha optato per una scelta più discreta, soggiornando all’Hotel de la Ville di Monza, noto per la sua eleganza e riservatezza.

Impatto sui trasporti e costi aggiuntivi

Il clima olimpico influisce anche sulle spese di trasporto. Ad esempio, il costo di un biglietto speciale per la linea autobus è fissato a 10 euro, contro una tariffa ordinaria di 2,30 euro. Inoltre, il costo di un viaggio andata e ritorno da Milano a Cortina varia intorno ai 216 euro, mentre da Roma il prezzo sale a 338 euro.

Prezzi dei biglietti per le competizioni

Un’altra voce importante nel bilancio per il weekend olimpico riguarda i biglietti per assistere agli eventi. Gli sport più economici, come l’hockey su ghiaccio e il curling, presentano costi inferiori ai 100 euro per due persone. Al contrario, eventi come il pattinaggio di figura possono arrivare a costare oltre 560 euro per la stessa coppia.

In conclusione, il panorama dei costi per gli alloggi e i trasporti durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sta cambiando rapidamente. Con una diminuzione significativa delle tariffe e una maggiore disponibilità di alloggi, i visitatori possono approfittare di un’esperienza olimpica più accessibile senza compromettere le aspettative di qualità e comfort.