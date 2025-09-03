Misure economiche in India tra crescita e sfide commerciali

Il governo indiano sta intensificando le misure per sostenere la propria economia, in un contesto di crescita robusta ma incerta tra aprile e giugno 2025.

Questa iniziativa risponde all’aumento dei dazi statunitensi, che minaccia di compromettere la competitività delle esportazioni indiane. Il consiglio delle tasse sui beni e servizi si riunirà il 3 e 4 settembre, con l’intento di approvare una riduzione delle aliquote IVA. Questa misura potrebbe mitigare gli effetti negativi dei dazi, senza compromettere le finanze centrali del governo.

Crescita del PIL e sfide interne

Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2025/2026, il PIL indiano ha registrato una crescita del 7,8% su base annua, uno dei tassi più elevati tra i paesi asiatici emergenti, superato solo dal Vietnam. Tuttavia, la situazione economica è complessa, con un deflatore del PIL molto basso (+0,9% su base annua), che ha gonfiato il tasso di crescita reale. Questo effetto non è destinato a durare, e ci sono segnali preoccupanti sul fronte del consumo urbano e degli investimenti.

La spesa pubblica e il consumo delle famiglie rurali hanno sostenuto l’attività economica, mentre il consumo urbano mostra segni di stagnazione, come confermato dai bassi livelli di vendite di automobili e incassi IVA. Anche se le esportazioni si sono mantenute solide, la crescita del PIL ha subito un impatto negativo a causa dell’aumento delle importazioni e della crescita dei magazzini. Il settore dei servizi ha registrato la crescita più forte (+9,3% su base annua), mentre l’industria mineraria ha subito una contrazione.

Impatto dei dazi statunitensi e investimenti esteri

La crescita del PIL indiano è destinata a rallentare nei prossimi trimestri. La domanda interna rimane il principale motore dell’economia, ma il rischio di una politica commerciale statunitense più restrittiva potrebbe gravare sul futuro. I dazi statunitensi sui prodotti indiani sono aumentati drasticamente, passando dal 2,4% alla fine del 2024 al 36,2% attuale, rispetto al 19,3% applicato al Vietnam. Se questa situazione dovesse persistere, la crescita potrebbe subire un calo di 0,6 punti percentuali su base annua.

Gli Stati Uniti rappresentano il principale partner commerciale dell’India, con il 18,3% delle esportazioni di beni nel 2024. I settori più vulnerabili ai dazi statunitensi sono quelli ad alta intensità di lavoro, come gioielleria e tessile, che rappresentano rispettivamente l’11,5% e il 10% delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Se anche il settore elettronico fosse soggetto a una tassazione del 25%, il dazio effettivo sui prodotti indiani salirebbe al 43%, con un impatto negativo di 0,7 punti percentuali sul PIL indiano.

Riforme fiscali e prospettive di crescita

In risposta a questi rischi, il governo indiano ha annunciato una riforma fiscale ad agosto, mirata a stimolare il consumo delle famiglie. Anche se i dettagli sulle nuove aliquote non sono stati ancora definiti, si prevede una riduzione per i prodotti attualmente tassati al 12% e al 28%. Si stima che una riduzione dell’aliquota IVA potrebbe generare un aumento di 0,6 punti percentuali nella crescita.

Tuttavia, la sostenibilità delle finanze pubbliche resta una preoccupazione. Con un livello di entrate fiscali relativamente basso (9,3% del PIL nel 2024/2025), il governo si trova in una situazione difficile per sostenere l’attività economica e attrarre investimenti esteri. Nonostante le speranze di un miglioramento nella situazione degli investimenti diretti esteri, il livello attuale è solo dello 0,7% del PIL, ben al di sotto di paesi come Malesia e Vietnam.

Il governo prevede di ridurre il deficit al 4,4% nel bilancio 2025/2026, un obiettivo che sembra realizzabile nonostante le riduzioni dell’aliquota IVA. Tuttavia, è fondamentale monitorare l’equilibrio tra stimolo alla crescita e mantenimento della stabilità fiscale. Secondo le previsioni governative, la crescita potrebbe raggiungere tra il 6,3% e il 6,8% per l’anno fiscale in corso.