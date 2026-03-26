Moratoria sulle donazioni in criptovalute nel Regno Unito: cosa cambia

Il governo del Regno Unito, guidato dal Primo Ministro Keir Starmer, ha annunciato il 25 mar 2026 una decisione che interrompe temporaneamente i flussi di denaro digitale verso i partiti politici: una moratoria sulle donazioni in criptovalute.

L’intervento è giustificato dalla necessità dichiarata di proteggere la trasparenza dei processi democratici e di affrontare il timore di influenze esterne. La misura è nata sulla base della revisione Rycroft, che ha evidenziato come l’anonimato intrinseco in certe transazioni digitali possa rendere difficile ricostruire l’origine dei fondi.

Ambito e principali disposizioni

La moratoria si applica alle donazioni di qualsiasi entità e prevede che, una volta approvata la legislazione collegata, i partiti abbiano 30 giorni per restituire eventuali contributi in criptovalute ricevuti; successivamente scatteranno sanzioni penali per le violazioni. In parallelo il pacchetto normativo inserito nel Representation of the People Bill introduce un limite per le donazioni dall’estero effettuate da espatriati britannici, fissato a £100.000 all’anno. La scelta è stata intesa come una sospensione pratica per dare tempo alla regolazione di colmare le lacune tecniche e legali.

Le ragioni dietro la decisione

La revisione Rycroft, curata dall’ex alto funzionario pubblico Philip Rycroft, non ha chiesto un divieto definitivo ma ha raccomandato una pausa per permettere una risposta normativa coerente. L’argomentazione centrale è che le modalità di transazione di certe criptovalute possono facilitare ingerenze straniere rendendo opaca la catena di proprietà dei fondi. Secondo il rapporto, la priorità è salvaguardare la fiducia nei meccanismi elettorali e assicurare che i contributi restino tracciabili e verificabili dai controlli statali e dagli organismi di vigilanza.

Rischi tecnici e trasparenza

Il problema individuato riguarda l’anonimato delle transazioni e la possibilità che capitali provenienti dall’estero siano convogliati tramite strumenti digitali con strutture complesse. In termini pratici, alcune catene di pagamenti possono assomigliare a un sistema in cui l’acqua trova crepe difficili da isolare: è possibile miscelare fondi e camuffarne l’origine attraverso servizi che frammentano e riconvertono asset. Per questo motivo i regolatori considerano il fenomeno non solo come una questione finanziaria ma come un rischio per la salvaguardia democratica.

Reazioni politiche e clima parlamentare

L’annuncio ha avuto un impatto immediato nella scena politica: alcuni deputati di Reform U.K., attualmente in testa nei sondaggi, hanno abbandonato l’aula durante la comunicazione ufficiale. Il Primo Ministro Keir Starmer ha anche rivolto una frecciatina al leader di quel partito, Nigel Farage, insinuando che alcuni politici potrebbero essere tentati da discorsi estremi se remunerati per farlo. Il contesto politico è dunque teso, mentre il Governo sostiene che la misura mira esclusivamente a rendere più trasparente il finanziamento delle campagne e non a limitare il dibattito.

Implicazioni operative per i partiti

Dal punto di vista pratico, i segretari finanziari dei partiti dovranno attivare procedure per identificare, congelare o restituire asset digitali in attesa delle regole definitive, oltre a predisporre audit interni più rigidi. Il rischio di sanzioni penali dopo il periodo di 30 giorni rende urgente la compliance: ci saranno controlli amministrativi e penali volti a verificare la provenienza dei fondi. Inoltre la stretta sul contributo massimo da parte di espatriati britannici a £100.000 all’anno richiede nuovi processi di verifica dell’identità e della residenza fiscale.

Prospettive per il futuro delle donazioni digitali

La mossa del governo britannico inserisce le criptovalute nel più ampio dibattito sulla regolamentazione dei sistemi di pagamento digitale utilizzati per scopi politici. Se da un lato la moratoria è pensata come temporanea, l’introduzione della norma nel Representation of the People Bill rende la revoca più complessa. Il bilancio tra innovazione finanziaria e tutela della democrazia dovrà passare attraverso norme che migliorino la tracciabilità senza soffocare tecnologie legittime: la sfida sarà trovare strumenti tecnici e legali che consentano di distinguere tra uso legittimo e tentativi di eludere i controlli.