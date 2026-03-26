Mutui con Bitcoin e USDC: come Coinbase e Better integrano Fannie Mae

Il 26 marzo 2026 è stata annunciata una novità che unisce il mondo delle criptovalute con il tradizionale finanziamento immobiliare: Coinbase si è alleata con Better Home & Finance (meglio nota come Better) per offrire ai compratori la possibilità di utilizzare Bitcoin o USDC come garanzia per il versamento dell’acconto su una casa.

Il prestito resta strutturato come mutuo conforme garantito da Fannie Mae, quindi sottoposto agli stessi standard e tutele delle pratiche ipotecarie convenzionali.

Il meccanismo prevede che il mutuatario trasferisca le sue criptovalute da Coinbase a un wallet di custodia gestito da Better, mantenendo però i diritti di proprietà sugli asset. In questo modo l’acquirente evita di vendere le criptovalute — e di conseguenza di realizzare una plusvalenza imponibile — e, nel caso di USDC, può conservare eventuali ricompense associate al token. Si tratta di una struttura a due livelli: un mutuo tradizionale a 15 o 30 anni erogato tramite Better e garantito da Fannie Mae, affiancato da un prestito collateralizzato in criptovalute per coprire l’acconto.

Perché nasce questa proposta

Dietro l’iniziativa c’è una necessità concreta: molti potenziali acquirenti dispongono di ricchezza non liquida ma non riescono a mettere insieme il capitale per l’acconto. Secondo gli analisti interni, una quota rilevante delle famiglie americane non può accedere all’acquisto di una casa per mancanza di liquidità immediata, pur possedendo risorse in altre forme. L’aumento dei tassi ipotecari e i prezzi immobiliare ancora elevati peggiorano il problema: per una casa da 400.000 dollari, ad esempio, raccogliere 40.000 dollari di acconto può richiedere la vendita di asset e l’affronto di complicazioni fiscali e legali.

Un precedente e la pratica

Better non è nuova a soluzioni che consentono di impegnare asset per ottenere liquidità: nel febbraio 2026 l’azienda aveva già permesso ai dipendenti di Amazon di usare le proprie azioni come garanzia per un prestito finalizzato all’acconto. L’approccio con le criptovalute replica quel principio ma applicandolo a asset digitali, offrendo a un segmento più ampio la possibilità di restare esposto al mercato crypto senza cedere posizione.

Vantaggi e costi per i mutuatari

Il beneficio più evidente è la possibilità di conservare l’esposizione a Bitcoin e USDC mentre si ottiene un mutuo: chi vuole evitare di vendere per motivi fiscali o strategici può così accedere alla casa senza liquidare portafogli. Inoltre, il prodotto è progettato senza richieste di marge continue: variazioni di mercato non innescano immediatamente richieste di integrazione del collaterale. Tuttavia, questo vantaggio ha un costo: i tassi sui mutui garantiti da criptovalute sono più alti rispetto a un mutuo standard a 30 anni, con un differenziale stimato tra mezzo punto percentuale e 1,5 punti, a seconda del profilo del cliente.

Rischi operativi

Importante sottolineare che il collaterale vincolato non potrà essere scambiato finché è impegnato nell’operazione, e che la liquidazione del collaterale è prevista solo in caso di un ritardo nei pagamenti superiore a 60 giorni, analogamente ai mutui tradizionali. In pratica, il valore di mercato delle criptovalute può oscillare liberamente senza provocare una liquidazione automatica; ciò riduce il rischio di margin call dovute a fluttuazioni giornaliere, ma non elimina il rischio legato a un mancato pagamento delle rate.

Impatto sul mercato e prospettive

L’ingresso di Fannie Mae — anche solo come ente che consente un modello conforme ai suoi standard — può avere effetti di ampia portata, poiché le regole del gigante dei mutui influenzano l’intero mercato ipotecario statunitense. Integrare le criptovalute nella valutazione delle richieste di mutuo apre la strada a nuovi casi d’uso per gli asset digitali e potrebbe incrementare la domanda di token accettati come garanzia. Al momento il mercato dei mutui collateralizzati in crypto è relativamente contenuto, con fintech specializzate che operano su scala ridotta, ma il nuovo prodotto di Coinbase e Better potrebbe stimolare un’adozione più ampia.

Regolazione e scetticismo

Contestualmente, l’integrazione delle criptovalute nel sistema finanziario tradizionale solleva questioni normative e di governance. Autorità e operatori discutono come valutare e trattare questi asset nelle richieste di prestito: la Securities and Exchange Commission e altri enti stanno studiando quadri normativi per i token, e alcuni protagonisti di mercato avvertono che le blockchain pubbliche potrebbero entrare in conflitto con le modalità con cui le istituzioni gestiscono rischi e strategia. Insomma, l’innovazione apre opportunità ma richiede prudenza e chiarezza regolamentare.

In sintesi, la collaborazione tra Coinbase, Better e il circuito di Fannie Mae introduce un percorso praticabile per chi vuole usare criptovalute come garanzia per accedere alla proprietà immobiliare senza dismettere il proprio portafoglio digitale. Resta da valutare l’adozione su larga scala, i costi aggiuntivi per i mutuatari e il ruolo delle autorità nel fornire regole stabili che possano sostenere questo nuovo ponte tra crypto e mercato immobiliare.