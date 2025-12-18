Natale con Coinbase: apri un conto e ricevi fino a 150€ in Bitcoin!

Il periodo natalizio è noto per i regali e le sorprese.

Quest’anno, Coinbase ha lanciato una promozione interessante. Registrando un nuovo conto sulla piattaforma, è possibile ricevere fino a 150€ in Bitcoin dopo la prima transazione. Questa opportunità rappresenta un modo innovativo per avvicinarsi al mondo delle criptovalute e aumentare il valore dei risparmi.

Funzionamento della promozione di Coinbase

Per partecipare a questa promozione, è necessario essere un nuovo utente. Chi non ha mai aperto un conto su Coinbase può ricevere il bonus natalizio. Il processo di registrazione è completamente online, semplice e sicuro. Una volta completata la registrazione, occorre effettuare il primo scambio di criptovalute. Subito dopo, sarà possibile girare la ruota e scoprire quanto si è vinto, fino a un massimo di 150€ in Bitcoin.

Tempistiche e modalità di accredito

Il bonus ottenuto sarà accreditato direttamente sul conto Coinbase entro 24 ore dalla transazione. Questo consente di esplorare le potenzialità delle criptovalute in tempi rapidi.

Perché scegliere Coinbase per investire in criptovalute

Coinbase è considerata una delle piattaforme più affidabili e complete nel panorama delle criptovalute. Con oltre 260 asset digitali disponibili, gli utenti possono diversificare facilmente i propri investimenti. La piattaforma si distingue per la regolarità nell’aggiungere nuovi asset, garantendo sempre un’attenta selezione.

Vantaggi dei premi di staking

Coinbase offre anche la possibilità di guadagnare fino al 14% di APY tramite premi di staking. Ciò significa che è possibile far crescere il capitale in modo passivo, mantenendo semplicemente le criptovalute sulla piattaforma.

Utilizzare le criptovalute nella vita quotidiana

Con la carta Visa di Coinbase, le criptovalute possono diventare parte integrante delle spese quotidiane. È possibile utilizzare i fondi in Bitcoin o in euro ovunque ci si trovi, similmente a una tradizionale carta di debito. Questa funzionalità rappresenta un passo significativo verso l’integrazione delle criptovalute nella vita di tutti i giorni.

Questa offerta natalizia rappresenta un’opportunità da non perdere. Registrarsi su Coinbase permette di scoprire il mondo affascinante delle criptovalute e potrebbe modificare l’approccio agli investimenti. Entrare a far parte del più grande exchange di criptovalute quotato in borsa è ora semplice e vantaggioso.