Nidec e BNP Paribas: Collaborazione Strategica per Potenziare la Mobilità Elettrica

In un contesto sempre più orientato verso la sostenibilità, la mobilità elettrica rappresenta un passo fondamentale nel ridurre le emissioni di carbonio.

In questo quadro, Nidec Conversion, una divisione del gruppo Nidec, e BNP Paribas Leasing Solutions, leader nel finanziamento di attrezzature professionali, hanno annunciato una partnership strategica. Questa collaborazione mira a facilitare l’adozione di tecnologie energetiche avanzate e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in tutta Europa.

Un impegno condiviso per la sostenibilità

La collaborazione tra Nidec Conversion e BNP Paribas si estende a diverse nazioni europee, tra cui Italia, Spagna, Francia e molti altri paesi della regione. L’obiettivo principale è semplificare l’accesso a soluzioni di finanziamento per i clienti, consentendo loro di implementare rapidamente i prodotti e i servizi offerti da Nidec Conversion.

Soluzioni di finanziamento accessibili

Grazie a questa nuova alleanza, le aziende di qualsiasi dimensione potranno usufruire di piani di finanziamento vantaggiosi per l’acquisto di apparecchiature e servizi legati alle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Questo rappresenta un passo importante verso la transizione energetica, consentendo a operatori di stazioni di ricarica, gestori di flotte aziendali e rivenditori di investire in un futuro più sostenibile.

Il valore della partnership

Gilbert Khawam, Vice Presidente di Nidec Conversion, ha sottolineato come questa alleanza sia fondamentale per superare le barriere finanziarie che ancora ostacolano l’implementazione di infrastrutture elettriche in Europa. Secondo Khawam, la missione di Nidec Conversion è fornire soluzioni energetiche innovative per garantire un futuro sostenibile, e la collaborazione con BNP Paribas rappresenta un passo cruciale in questa direzione.

Combinare tecnologia e finanziamento

Pascale Favre, Managing Director di BNP Paribas Leasing Solutions, ha messo in evidenza l’importanza di rendere la transizione energetica non solo possibile, ma anche accessibile a tutte le aziende. Unendo la competenza di Nidec nella fornitura di tecnologie all’avanguardia con l’esperienza di BNP Paribas nel finanziamento, si crea una sinergia che consente alle aziende di investire oggi nell’infrastruttura necessaria per alimentare la mobilità e l’energia di domani.

Un futuro luminoso per la mobilità elettrica

La partnership tra Nidec Conversion e BNP Paribas non solo offre soluzioni pratiche per le aziende che desiderano investire nella mobilità elettrica, ma rappresenta anche un passo significativo verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Con l’aumento della domanda di veicoli elettrici e l’espansione delle infrastrutture di ricarica, questa collaborazione è destinata a giocare un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro della mobilità in Europa.