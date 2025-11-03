Nidec e BNP Paribas Leasing Solutions: Partnership Strategica per Infrastrutture Sostenibili

In un contesto europeo sempre più orientato verso la sostenibilità, la recente collaborazione tra Nidec Conversion e BNP Paribas Leasing Solutions rappresenta un passo significativo verso l’adozione di infrastrutture per la mobilità elettrica.

Questa unione di forze mira a facilitare l’accesso a tecnologie ad alta efficienza energetica su scala continentale, coinvolgendo diversi paesi tra cui Italia, Spagna, Francia e Norvegia.

Obiettivi della partnership

L’accordo tra le due aziende si propone di semplificare l’acquisizione e l’implementazione dei prodotti e servizi offerti da Nidec Conversion. Grazie a soluzioni di finanziamento innovative, i clienti potranno accedere a una gamma di opzioni per finanziare le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (EVCI). Questa iniziativa non solo sostiene i grandi operatori del settore, ma è pensata anche per le piccole e medie imprese, rendendo la transizione verso un modello di mobilità più sostenibile accessibile a tutti.

Un supporto per le aziende di tutte le dimensioni

Una delle caratteristiche distintive di questa partnership è la sua capacità di adattarsi alle esigenze di aziende di varie dimensioni. Che si tratti di operatori di stazioni di ricarica, gestori di flotte aziendali o rivenditori, ogni cliente potrà beneficiare di un supporto finanziario mirato che facilita l’adozione di tecnologie verdi. La rimozione delle barriere economiche è fondamentale per garantire una rapida implementazione delle infrastrutture necessarie.

Il commento dei leader aziendali

Gilbert Khawam, Vice Presidente di Nidec Conversion, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione nel contesto della missione aziendale. “La nostra ambizione è quella di fornire soluzioni energetiche innovative che contribuiscano a un futuro più ecologico. Grazie a BNP Paribas Leasing Solutions, stiamo eliminando ostacoli finanziari che possono frenare la crescita della mobilità elettrica in Europa”, ha dichiarato Khawam. Questo approccio proattivo è essenziale per accelerare il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio.

Il ruolo di BNP Paribas Leasing Solutions

Pascale Favre, Managing Director di BNP Paribas Leasing Solutions, ha evidenziato come la sua azienda si impegni a rendere la transizione energetica non solo accessibile, ma anche vantaggiosa per tutte le aziende. “Combinando la nostra esperienza nel settore finanziario con le tecnologie avanzate di Nidec Conversion, supportiamo i nostri clienti nell’investire oggi in un’infrastruttura che alimenterà il futuro della mobilità e dell’energia”. Questa sinergia è destinata a rafforzare le posizioni di entrambi i gruppi sul mercato europeo.

Prospettive future per la mobilità sostenibile

Con il crescente interesse per la sostenibilità e l’efficienza energetica, la partnership tra Nidec Conversion e BNP Paribas Leasing Solutions è particolarmente tempestiva. Le soluzioni di finanziamento offerte promettono di alimentare una rete di infrastrutture di ricarica che potrà supportare un numero sempre maggiore di veicoli elettrici, aprendo la strada a un futuro in cui la mobilità sostenibile sarà la norma. L’adozione di tecnologie verdi non è solo un’opzione, ma diventa una necessità per le aziende che vogliono rimanere competitive nel mercato globale.

La sinergia tra Nidec Conversion e BNP Paribas Leasing Solutions segna un passo importante verso un’Europa più verde. Attraverso questa partnership, si spera di accelerare l’implementazione di soluzioni energetiche sostenibili, contribuendo a una mobilità elettrica sempre più diffusa e accessibile.