Non sempre va pagato l’amministratore dopo la scadenza del mandato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n.

7247 del 26 marzo 2026, ha chiarito in modo netto il destino del compenso dell’amministratore di condominio dopo la fine del mandato. In sostanza, la decisione mette un freno alla pratica, diffusa in passato, secondo cui l’incarico proseguiva automaticamente fino alla nomina del successore, con conseguente maturazione di crediti economici. Il nuovo orientamento limita la fase successiva alla cessazione ai soli interventi indispensabili per evitare danni immediati, senza riconoscere un diritto automatico a ulteriori pagamenti.

Questa pronuncia impatta sia i condomini sia i professionisti che gestiscono gli stabili: per i primi si apre una possibilità concreta di contestare richieste di pagamento non supportate; per i secondi diventa indispensabile rispettare formalità e trasparenza sul compenso e sulla documentazione. La sentenza richiama espressamente l’art. 1129 c.c. e sottolinea l’obbligo di indicare il compenso in modo analitico al momento della nomina o del rinnovo.

Cosa dispone la sentenza

Il cuore della decisione è la distinzione tra gestione ordinaria e attività urgenti: l’amministratore cessato non può continuare a esercitare tutti i poteri previsti dall’art. 1130 c.c. e non matura ulteriori compensi per la mera prosecuzione delle sue funzioni. Restano a suo carico solo gli interventi necessari per prevenire danni imminenti agli interessi comuni, che devono essere eseguiti in modo limitato e senza corresponsione aggiuntiva. La Corte conferma inoltre che la mancata determinazione analitica del compenso al momento della nomina può rendere la delibera nulla, incidendo sulla possibilità di ottenere pagamenti successivi.

Limiti delle funzioni dopo la cessazione

Dopo la scadenza del mandato la posizione giuridica cambia: non si tratta di una semplice proroga implicita, bensì di una fase caratterizzata da poteri ristretti. Il vecchio schema di continuità non giustifica più l’esercizio pieno della gestione ordinaria e il relativo diritto al compenso. Gli atti consentiti sono quelli indifferibili, come interventi per evitare una perdita rilevante o problemi di sicurezza, mentre tutte le operazioni programmate o di routine devono essere rinviate al successore.

Prova delle anticipazioni e del compenso

La Cassazione richiede una prova rigorosa per le richieste di rimborso e per i compensi vantati dopo la cessazione: non basta la semplice approvazione del rendiconto per dimostrare anticipazioni personali. Chi pretende rimborsi deve fornire documentazione chiara e dettagliata delle somme effettivamente anticipate. Allo stesso modo, il riconoscimento del compenso richiede una delibera che indichi cifre e criteri: qualsiasi vaghezza o omissione può risultare efficace motivo di impugnazione.

Implicazioni pratiche per i condomini

Per i condomini la sentenza è utile perché offre strumenti concreti per valutare richieste economiche dell’ex amministratore. Prima di pagare è opportuno verificare la data effettiva di cessazione dell’incarico, distinguere tra atti urgenti e gestione ordinaria e controllare che la nomina sia stata validamente approvata con indicazione analitica del compenso. La mancata attenzione a questi aspetti può trasformare un pagamento automatico in una perdita economica evitabile; viceversa, la documentazione corretta facilita la difesa contro pretese infondate.

Cosa controllare prima di liquidare somme

I punti pratici da accertare includono: la data di scadenza del mandato, la presenza in assemblea di una delibera di rinnovo con l’indicazione del compenso, la natura degli interventi richiesti (se urgenti o differibili) e la prova delle eventuali anticipazioni di cassa. È consigliabile conservare verbali, fatture e giustificativi: senza questi elementi, una richiesta economica può essere facilmente contestata.

Consigli per gli amministratori e gestione del rischio

Per gli amministratori la lezione è chiara: la nomina va formalizzata con criteri precisi, il compenso deve essere quantificato in modo analitico e la documentazione delle spese anticipata deve essere dettagliata. Procedere per abitudini consolidate o affidarsi a interpretazioni elastiche delle delibere espone al rischio di vedere rifiutate pretese economiche. Pianificare il passaggio di consegne con ordine e trasparenza riduce il contenzioso e tutela sia il professionista sia il condominio.

Quando rivolgersi a un professionista

Nei casi complessi, ad esempio richieste di pagamento riferite a più annualità o contestazioni sulle anticipazioni, è prudente coinvolgere un commercialista o un legale esperto in diritto condominiale. Un consulente può ricostruire i periodi di mandato, verificare la validità delle delibere e la sussistenza delle prove di spesa, offrendo strumenti concreti per contestare o legittimare richieste economiche.

In sintesi, la decisione della Cassazione n. 7247 del 26 marzo 2026 cambia il paradigma: terminato il mandato, non esiste più un automatismo retributivo per la prosecuzione della gestione. Condomini e amministratori devono adottare procedure più rigorose e documentate per evitare sorprese e contenziosi, privilegiando la chiarezza nelle nomine e nella rendicontazione.