Novità Importanti nel Servizio Enjoy: Evoluzioni nel Car Sharing

Il panorama del car sharing in Italia sta per subire un cambiamento significativo.

A partire dal 12 gennaio 2026, i clienti di Enjoy, il noto servizio di noleggio auto di Eni, dovranno abituarsi a nuove modalità operative. Questo cambiamento interesserà in particolare le città di Milano, Torino e Firenze, mentre Roma e Bologna seguiranno a partire dal 21 gennaio 2026.

Introduzione degli Enjoy Point

Una delle novità principali riguarderà la creazione di aree dedicate, chiamate Enjoy Point, dove i veicoli potranno essere noleggiati e restituiti. Questi punti saranno situati principalmente nelle stazioni di servizio Eni, nonché in prossimità di aeroporti e stazioni ferroviarie. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di garantire un monitoraggio più efficace dello stato delle auto e di facilitare la manutenzione dei veicoli.

Vantaggi della nuova modalità

Grazie alla sinergia con i gestori delle stazioni di servizio, sarà possibile intervenire rapidamente in caso di necessità. Attualmente, Enjoy è operativo in più di 150 Enjoy Point sparsi in oltre 80 città italiane e, con l’introduzione delle nuove aree a Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna, il servizio mira a migliorare ulteriormente l’esperienza utente.

Modifiche alle regole di accesso e di parcheggio

Oltre alla ristrutturazione delle modalità di noleggio, le nuove regole comporteranno anche cambiamenti in merito all’accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL). D’ora in poi, i veicoli Enjoy non potranno più accedere a queste aree senza dover pagare un ticket, come avviene per le auto private. Allo stesso modo, in caso di sosta sulle strisce blu, i clienti dovranno corrispondere il costo del parcheggio.

Modifiche ai metodi di pagamento

Un altro cambiamento importante riguarda i metodi di pagamento. A partire dal 14 dicembre 2025, solo le carte di credito, le carte di debito e PayPal saranno accettate per il noleggio. Le carte prepagate verranno escluse dalla lista dei metodi di pagamento validi. Per i clienti già registrati, questa nuova regola entrerà in vigore dal 21 gennaio 2026. Inoltre, i voucher potranno essere utilizzati solo se è registrato un altro metodo di pagamento valido nell’App di Enjoy.

Implicazioni per gli utenti

Questi cambiamenti, pur mirati a migliorare l’efficienza del servizio, potrebbero influenzare l’attrattività del car sharing per alcuni utenti. La possibilità di noleggiare e restituire le auto solo in determinati punti potrebbe ridurre la flessibilità del servizio, rispetto al modello free floating che permetteva di lasciarle ovunque all’interno dell’area di copertura.

In una città come Milano, dove circa il 21% delle famiglie non possiede un’auto e il tasso di motorizzazione è inferiore a 500 auto ogni 1.000 abitanti, il car sharing rappresenta un’alternativa preziosa per la mobilità urbana. Tuttavia, il nuovo sistema dovrà dimostrare di essere altrettanto conveniente e accessibile.

Con l’implementazione delle nuove modalità operative per il servizio Enjoy, si auspica un miglioramento nella gestione delle flotte e nella qualità del servizio, ma sarà fondamentale monitorare le reazioni degli utenti a queste modifiche.