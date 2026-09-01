Nuova funzionalità per App IO: pagamenti PagoPA direttamente dal conto

L'app IO si aggiorna con una nuova funzionalità che permette di pagare gli avvisi PagoPA direttamente dal conto corrente, semplificando le operazioni con la pubblica amministrazione.

L’app IO, strumento fondamentale per l’interazione con la pubblica amministrazione, ha ricevuto un aggiornamento significativo con la versione 3.37.1.0. La novità principale riguarda l’introduzione di Fabrick Pay by Bank un metodo di pagamento che permette di saldare gli avvisi PagoPA direttamente dal conto corrente senza dover utilizzare carte o portafogli digitali.

La nuova funzionalità di Fabrick Pay by Bank

Con questa nuova opzione, gli utenti possono selezionare il metodo di pagamento Fabrick Pay by Bank all’interno dell’app IO, scegliere la propria banca dall’elenco e autorizzare l’operazione tramite i sistemi di sicurezza già utilizzati per l’home banking. Questo processo elimina la necessità di inserire i dati della carta o di utilizzare wallet esterni, rendendo il pagamento più rapido e sicuro.

Come funziona il pagamento dal conto corrente

Il sistema segue il modello dei pagamenti da conto a conto. Una volta selezionato l’avviso PagoPA, l’utente sceglie il metodo di pagamento Fabrick Pay by Bank, seleziona la banca e viene reindirizzato al servizio di home banking o all’app della banca per autorizzare l’operazione. La conferma avviene tramite sistemi di autenticazione forte come l’impronta digitale, il riconoscimento del volto, codici temporanei o notifiche push.

Vantaggi per gli utenti

Questa nuova funzionalità offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, semplifica il processo di pagamento, riducendo i passaggi necessari. Inoltre, aumenta la sicurezza, poiché non è necessario inserire i dati della carta o utilizzare wallet esterni. Infine, rende più immediato il pagamento di multe, tributi, ticket sanitari e altri avvisi collegati a PagoPA.

Disponibilità delle banche

La disponibilità effettiva di Fabrick Pay by Bank dipende dalle banche supportate al momento del pagamento. Se la propria banca è inclusa nell’elenco, l’utente può autorizzare il pagamento tramite i canali abituali dell’home banking. In caso contrario, restano disponibili gli altri strumenti già presenti nell’app IO, come carte di debito o credito, Google Pay, Apple Pay, BANCOMAT Pay, PayPal, Satispay, Klarna e MyBank.

Aggiornamento disponibile su Google Play

L’aggiornamento 3.37.1.0 è già disponibile su Google Play Store. La distribuzione potrebbe non essere immediata su tutti i dispositivi, ma gli utenti possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento aprendo la scheda dell’app IO nello store di Google e controllando se è presente il pulsante ‘Aggiorna’.

Questa nuova funzionalità rappresenta un passo avanti significativo verso la semplificazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, rendendo l’app IO ancora più utile e conveniente per gli utenti.