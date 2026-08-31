Come i pagamenti digitali stanno trasformando le finanze locali in Italia

La piattaforma pagoPA ha rivoluzionato i pagamenti digitali nella Pubblica Amministrazione, generando fino a 469 milioni di euro per i Comuni italiani. Scopri come.

La digitalizzazione dei pagamenti nella Pubblica Amministrazione sta rivoluzionando le finanze locali in Italia. La piattaforma pagoPA ha dimostrato di essere uno strumento fondamentale per migliorare l’efficienza finanziaria dei Comuni, generando risorse aggiuntive significative. Questo articolo esplora l’impatto economico e sociale della digitalizzazione dei pagamenti, basandosi su uno studio condotto con la Ragioneria Generale dello Stato.

L’innovazione tecnologica non solo semplifica i processi di pagamento, ma converte anche queste innovazioni in risorse concrete per le comunità locali. La piattaforma pagoPA ha portato nelle casse dei Comuni italiani tra i 243 e i 469 milioni di euro di entrate aggiuntive nel quadriennio 2021-2024. Questo risultato è frutto di un’analisi econometrica che ha isolato l’impatto causale della piattaforma, dimostrando che la transizione tecnologica è sostenibile e sblocca risorse reali.

L’impatto economico di pagoPA sui Comuni italiani

La gestione dei processi di pagamento e dei sistemi di incasso è fondamentale per l’amministrazione di ogni ente pubblico. Per digitalizzarla, non ci si può limitare a una semplice integrazione tecnologica, ma è necessario ripensare in logica digitale anche diversi processi ‘a valle’ che dipendono dal pagamento, come la riconciliazione e la rendicontazione.

Lo studio econometrico condotto con la Ragioneria Generale dello Stato ha isolato l’impatto causale della piattaforma pagoPA da trend macroeconomici generali. La stima prudenziale tra 243 e 469 milioni di euro di maggior riscosso nel quadriennio 2021-2024 dimostra che la transizione tecnologica non è solo sostenibile per i Comuni, ma sblocca risorse reali che prima non avrebbero incassato senza pagoPA, convertendole in liquidità per finanziare i servizi ai cittadini.

I settori più reattivi alla digitalizzazione

Gli incrementi di incasso più significativi riguardano la TARI le sanzioni stradali e le mense scolastiche. La reattività differenziata emersa dallo studio (+3,3 p.p. per mense e asili, +2,4 p.p. per le sanzioni stradali, +0,9 p.p. per la TARI) dipende dalla frequenza della transazione e dalla natura del servizio.

La TARI e le sanzioni stradali rappresentano le voci portanti dei bilanci locali. La TARI da sola rappresenta oltre il 31% degli accertamenti tributari comunali, mentre le sanzioni stradali rappresentano oltre il 17% delle entrate extratributarie. Sui servizi a domanda individuale come le mense, dove il pagamento è ricorrente e direttamente legato a una prestazione essenziale per la famiglia, la drastica riduzione dell’attrito e la chiarezza dell’importo stimolano un adempimento spontaneo immediato.

La riduzione dell’attrito nei pagamenti

L’analisi mostra un chiaro miglioramento della capacità di incasso su entrate ad alta frequenza di interazione diretta, come TARI, sanzioni e servizi scolastici. La riduzione dell’attrito nei pagamenti (multicanalità, trasparenza immediata del dovuto, integrazione con App IO) ha modificato la propensione all’adempimento spontaneo dei cittadini, trasformando la digitalizzazione da mero obbligo normativo a un beneficio percepito in termini di tempo e facilità d’uso.

Se da un lato pagoPA ha mantenuto attivi i canali tradizionali senza imporre l’adozione di strumenti digitali da parte dei cittadini, dall’altro ha contribuito a introdurre tutte le principali innovazioni del mondo dei pagamenti e fintech all’interno del settore pubblico, prioritizzando la facilità d’uso e innalzando il livello di soddisfazione nell’esperienza degli utenti.

L’impatto si misura soprattutto nel recupero di ritardi territoriali: tra il 2020 e il 2024 abbiamo registrato un incremento dei pagamenti digitali nei Comuni del Mezzogiorno e delle Isole di ben 12 punti percentuali, con una contestuale riduzione del contante che ha riallineato il Sud ai livelli medi nazionali. Quando il dovuto è trasparente e facilmente saldabile, il pagamento smette di essere un ostacolo burocratico e diventa un aspetto integrante del servizio percepito come utile.

Il ruolo del PNRR nell’accelerazione del processo

I dati mostrano che quasi l’80% dei Comuni ha aderito agli avvisi del PNRR, arrivando a una media di 39 servizi attivi per ente. In che modo queste risorse hanno accelerato un processo che altrimenti avrebbe richiesto molto più tempo?

Il PNRR ha impresso un’accelerazione strutturale a tutto l’ecosistema pubblico. Per la misura 1.4.3 gestita dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le risorse (pari a circa 135 milioni di euro erogati direttamente ai Comuni tramite avvisi) sono state ancorate al raggiungimento di target tecnologici certificati.

Questo ha portato oltre il 77% dei Comuni italiani (6.123 enti) a finanziare l’integrazione dei propri sistemi alla piattaforma pagoPA, superando l’obiettivo di 35 servizi attivi per Comune e raggiungendo una media di oltre 39 servizi integrati. Il quadro che ne deriva è un’eredità non solo di efficienza, ma anche di equità e inclusione digitale.