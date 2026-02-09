Nuove Opportunità di Investimento: Scopri gli Otto ETP su Criptovalute di WisdomTree Disponibili in Italia

Lancio di nuovi ETP su criptovalute da parte di WisdomTree

Nella continua evoluzione del panorama finanziario, WisdomTree ha annunciato un’importante novità: il lancio di otto ETP (Exchange-Traded Products) su criptovalute, che saranno quotati sulla Borsa Italiana. Questo rappresenta un passo significativo per la Borsa, che apre le porte a strumenti legati al mondo delle criptovalute, rendendoli disponibili esclusivamente per investitori professionali.

Dettagli sugli ETP quotati

Gli ETP introdotti comprendono varie criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e una selezione diversificata di altre valute digitali. La gamma di prodotti include:

WisdomTree Physical Bitcoin

WisdomTree Physical Ethereum

WisdomTree Physical XRP

WisdomTree Physical Solana

WisdomTree Physical Stellar Lumens

WisdomTree Physical Lido Staked Ether

WisdomTree Physical Crypto Altcoins

WisdomTree Physical CoinDesk 20

In aggiunta a questa nuova offerta, gli ETP sono già presenti su altre importanti piazze europee, come il London Stock Exchange e il SIX Swiss Exchange, rendendoli accessibili a investitori in tutta Europa.

Vantaggi degli ETP di WisdomTree

Un aspetto cruciale degli ETP di WisdomTree è la loro struttura, che consente agli investitori di accedere alle criptovalute senza la necessità di detenere direttamente le monete. Questo approccio elimina le complessità associate alla gestione di portafogli digitali e alla memorizzazione di chiavi private. Inoltre, alcuni degli ETP offrono opportunità di staking, consentendo agli investitori di guadagnare rendimenti aggiuntivi.

Un’offerta competitiva

Con costi di gestione che partono dallo 0,15%, WisdomTree si posiziona come uno dei fornitori di ETP più competitivi in Europa. Questo approccio, combinato con soluzioni di storage di livello istituzionale, garantisce un accesso sicuro e conveniente alle criptovalute per gli investitori professionali.

Successo e impegno di WisdomTree

WisdomTree ha dimostrato una notevole crescita nel settore degli ETP su criptovalute, registrando flussi netti pari a 940 milioni di dollari nel 2026, un incremento significativo rispetto ai 520 milioni di dollari dell’anno precedente. Questo risultato riflette l’interesse crescente degli investitori per le criptovalute e la fiducia nei prodotti offerti da WisdomTree.

Alexis Marinof, CEO di WisdomTree per l’Europa, ha dichiarato che la quotazione di questi ETP in Italia rappresenta il loro impegno nel rendere gli asset digitali più accessibili. Ha sottolineato come la loro gamma di prodotti, che ha dominato il mercato europeo, evidenzi la domanda di strumenti che siano liquidi, accessibili e ben progettati.

Prospettive future per gli investimenti in criptovalute

Con l’evoluzione continua del mercato delle criptovalute, WisdomTree intende supportare gli investitori in questo settore in crescita. L’introduzione di nuovi ETP sulla Borsa Italiana rappresenta solo l’inizio di un percorso volto a integrare le criptovalute nel panorama degli investimenti per i professionisti del settore.

L’apertura della Borsa Italiana agli ETP su criptovalute offre un’importante opportunità per gli investitori professionali, fornendo strumenti innovativi e accessibili in un mercato in rapida evoluzione. Questo sviluppo evidenzia l’impegno di WisdomTree nel rispondere alle esigenze di investitori sempre più orientati verso soluzioni moderne e flessibili.