Nuove Regole di Hong Kong per le Compagnie Assicurative e le Criptovalute: Cosa Devi Sapere

Recentemente, l’Insurance Authority di Hong Kong ha avviato un processo di valutazione delle norme che influenzeranno il modo in cui le compagnie assicurative possono investire in criptovalute e in progetti infrastrutturali sostenuti dal governo.

Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ecosistema regolamentato per il settore delle criptovalute nella regione.

Proposte di regolamentazione

Tra le proposte discusse, si prevede l’applicazione di un rischio del 100% sugli investimenti in asset digitali. Ciò implica che le compagnie dovranno considerare gli investimenti in criptovalute come completamente rischiosi. Inoltre, le stablecoin, se regolate nella città, saranno valutate in relazione alla valuta fiat che le sostiene, garantendo così un maggiore controllo sul loro utilizzo.

Consultazione con l’industria

L’Autorità è attualmente impegnata nella raccolta di feedback dall’industria. Presto, le proposte saranno sottoposte a una consultazione pubblica. Questo approccio mira a coinvolgere i vari attori del mercato, garantendo che le normative siano praticabili e adeguatamente informate.

Obiettivi di Hong Kong come hub globale

Questa iniziativa fa parte di un piano più ampio di Hong Kong per affermarsi come un hub globale per le criptovalute. Sono già state rilasciate licenze a diverse piattaforme di trading e a emittenti di stablecoin, testimoniando l’interesse della città per il settore. Le recenti circolari della Securities and Futures Commission sono state concepite per migliorare la liquidità e ampliare l’offerta di prodotti disponibili a livello locale.

Accesso ai mercati globali

Le nuove regole possono facilitare l’accesso delle borse locali a mercati globali, permettendo così un interscambio commerciale più fluido e vantaggioso. Questo sviluppo potrebbe posizionare Hong Kong come un leader nel panorama delle criptovalute, attraendo investimenti e innovazione nel settore.

Le misure proposte dall’Insurance Authority rappresentano un passo significativo per la regolamentazione delle criptovalute e delle stablecoin a Hong Kong. Con l’intento di creare un ambiente sicuro e controllato per gli investitori, la città si prepara a diventare un punto di riferimento nel mondo della finanza digitale.